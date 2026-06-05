Ζβέρεφ για Κομπόλι: «Σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος»

Ο Σάσα Ζβέρεφ μίλησε για τη φιλία του με τον Φλάβιο Κομπόλι, τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (7/6) στον τελικό του Roland Garros. AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

«Είναι σπουδαίος παίκτης και άνθρωπος», είπε ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη του επί του Γιάκουμπ Μένσικ. «Τον συμπαθώ πολύ. Συμπαθώ επίσης πολύ τον πατέρα του. Και οι δύο είναι πραγματικά πολύ καλοί άνθρωποι. Ανυπομονώ να τον αντιμετωπίσω στον τελικό. Φυσικά, είναι ο πρώτος του τελικός και χαίρομαι πολύ για εκείνον που τα κατάφερε να φτάσει ως εδώ. Από την πλευρά μου, το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι να παίξω καλό τένις. Θα προσπαθήσω να δείξω το επίπεδό μου και να κάνω τα σωστά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί».

Δεν θεωρεί, πάντως, ότι θα επηρεαστεί από τη φιλία τους στον μεγάλο αγώνα. «Όταν παίζεις σε έναν τελικό Grand Slam, δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί σημαίνει ότι έχεις φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος. Είναι όμορφο να μοιράζεσαι μια τέτοια στιγμή. Φυσικά, και οι δύο θέλουμε να νικήσουμε και να πάρουμε τον τίτλο, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Για μένα, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έχει καλή καρδιά. Είναι απίστευτα αστείος όταν τον γνωρίσεις καλύτερα. Μου αρέσει πολύ και ο πατέρας του, ο οποίος είναι επίσης πολύ αστείος. Είναι καλό παιδί».

Μίλησε, τέλος, και για το πώς ξεκίνησε η φιλία τους. «Ήρθαμε πιο κοντά στο Laver Cup του 2024 στο Βερολίνο. Τότε ήταν που γνωριστήκαμε πραγματικά καλύτερα. Στη συνέχεια, σε κάποιες δύσκολες περιόδους, ο πατέρας του ερχόταν συχνά να μου μιλήσει και να μου κάνει ερωτήσεις. Ρωτούσε επίσης και τον πατέρα μου για θέματα τένις και διάφορα άλλα πράγματα. Πάντα χαιρόμουν να συζητώ μαζί του. Νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Με κάποιους ανθρώπους οι σχέσεις εξελίσσονται φυσικά και αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Φλάβιο»