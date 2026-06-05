Με Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός στο Game 2 των τελικών

Επιστροφή για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο στην 12άδα του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Mία ακόμα λύση για τον Εργκίν Αταμάν, που είδε τον Έλληνα άσο να τίθεται και πάλι στη διάθεσή του και να δηλώνει «παρών» στο Game 2 των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League.

Φυσικά εκτός είναι ο Κώστας Σλούκας, κάτι που φέρνει και την απουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αφού ο Αταμάν παίρνει αναγκαστικά τον Τι Τζέι Σορτς για μία επιπλέον λύση στην περιφέρεια δίπλα στον Τζέριαν Γκραντ.

Από τη λίστα των ξένων κόπηκε, όπως και στο πρώτο ματς, πέρα από τον Χουάντσο και ο Κένεθ Φαρίντ, ενώ εκτός είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου