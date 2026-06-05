Στίβεν Σμιθ: «Είμαι διάσημος και είναι δύσκολο να κάθομαι στις κερκίδες»

Ο Στίβεν Σμιθ του «ESPN» σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν κάθεται στις κερκίδες κατά την διάρκεια των αγώνων του «μαγικού κόσμου», διότι είναι… διάσημος.
«Κάθομαι στην φυσούνα γιατί μου αρέσει. Είμαι διάσημος, οπότε είναι δύσκολο να κάθομαι στις κερκίδες» ανέφερε.
Stephen A. Smith says he’s too popular to sit in the stands with fans— NBACentral (@TheDunkCentral) June 4, 2026
“I was standing in the tunnel because that’s what I like to do… Obviously, you know I’m a popular dude, so it’s difficult to sit in the stands.”
(h/t @TheNBABase ) pic.twitter.com/eqfeIp59cq