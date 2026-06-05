Στίβεν Σμιθ: «Είμαι διάσημος και είναι δύσκολο να κάθομαι στις κερκίδες»

Ο Στίβεν Σμιθ μίλησε για τον λόγο που δεν κάθεται στις κερκίδες στους αγώνες του ΝΒΑ.

Ο Στίβεν Σμιθ του «ESPN» σε δηλώσεις του τόνισε πως δεν κάθεται στις κερκίδες κατά την διάρκεια των αγώνων του «μαγικού κόσμου», διότι είναι… διάσημος.

«Κάθομαι στην φυσούνα γιατί μου αρέσει. Είμαι διάσημος, οπότε είναι δύσκολο να κάθομαι στις κερκίδες» ανέφερε.