Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο European Golden League, επικρατώντας της Κροατίας με 3-1 σετ έπειτα από μια εξαιρετική εμφάνιση.

Κορυφαία της αναμέτρησης ήταν η Μάρθα Ανθούλη, η οποία σταμάτησε στους 29 πόντους και αποτέλεσε το βασικό επιθετικό όπλο της Ελλάδας. Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή της Φαίης Μπακοδήμου με 14 πόντους και της Αριστέας Τοντάι με 10, ενώ για την Κροατία ξεχώρισε η Σαμάντα Φάμπρις με 23 πόντους.

Με το τρίποντο αυτό η Ελλάδα έκανε ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση και στρέφει πλέον την προσοχή της στη δεύτερη αναμέτρηση του τουρνουά, απέναντι στη Λιθουανία, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 18:00.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κροατία να αποκτά προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, φτάνοντας ακόμη και στο 11-7. Η Ελλάδα αντέδρασε και μείωσε σταδιακά, ισοφαρίζοντας σε 16-16 και αργότερα σε 23-23. Οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο μέχρι το 25-25, όμως οι Κροάτισσες εκμεταλλεύτηκαν δύο κρίσιμες φάσεις και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 27-25 για το 1-0.

Η απάντηση της ομάδας του Απόστολου Οικονόμου ήταν άμεση. Στο δεύτερο σετ η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασισμένη και ξέφυγε γρήγορα με 9-5 και 12-6. Η διαφορά αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο 16-7 και στο 19-10, με την Ελλάδα να κυριαρχεί σε όλους τους τομείς. Το σετ ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 25-13, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (1-1).

Με ανεβασμένη ψυχολογία, η Εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 8-4, διατήρησε σταθερά διαφορά ασφαλείας στο 16-14 και στο 20-16, ενώ έφτασε ακόμη και στο +6 (22-16). Παρά την προσπάθεια της Κροατίας να μειώσει σε 23-19, η ελληνική ομάδα έκλεισε το σετ με 25-19 και πέρασε μπροστά με 2-1.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 12-9, όμως η Κροατία επέστρεψε και ισοφάρισε σε 14-14 και αργότερα σε 20-20. Στα κρίσιμα σημεία, οι διεθνείς μας έδειξαν χαρακτήρα, πήραν προβάδισμα με 23-21 και έφτασαν σε match point μετά από λάθος σερβίς των αντιπάλων. Το τελικό 25-23 ήρθε ύστερα από ένα εντυπωσιακό ράλι, με τη Μπακοδήμου να κερδίζει το μπλοκ άουτ και να βάζει την υπογραφή της στη νίκη.

Διαιτητές: Εγιό ντυ Τιγί (Γαλλία) – Ίβκοβιτς (Κροατία)

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 19-21, 25-27

2ο σετ: 8-5, 16-7, 21-11, 25-13

3ο σετ: 8-4, 16-13, 21-16, 25-19

4ο σετ: 8-6, 15-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 8 άσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ της Κροατίας από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23) σε 117’

Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 3 (3/11 επ., 83% υπ. – 67% άριστες), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 άσος), Τοντάι 11 (6/17 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Μπακοδήμου 14 (14/30 επ., 41% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 7 (3/6 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ανθούλη 30 (24/44 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Κλέπκου, Μπάκα 5 (4/16 επ., 1 άσος, 41% υπ. – 24% άριστες)

Κροατία (Ίγκορ Αρμπούτινα): Στρούνιακ 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Μπούτιγκαν 7 (3/10 επ., 4 μπλοκ), Μπέτσιτς 6 (6/19 επ., 53% υπ. – 37% άριστες), Φάμπρις 23 (18/36 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάκσετιτς 2 (2/5 επ.), Ίστουκ 4 (3/8 επ., 21% υπ. – 5% άριστες) / Στόσιτς (λ., 33% υπ. – 27% άριστες), Πρκάτσιν 1 (1/2 επ.), Τρίτσολ 1 (1/1 επ.), Μπουρίλοβιτς 9 (7/17 επ., 2 άσοι, 62% υπ. – 33% άριστες), Μλίναρ 2 (2/9 επ.), Μπόσνιακ