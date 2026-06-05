Καμπερίδης: «Ο Κολοσσός με κάλυψε σε όλα, δε θα πιαστούμε απροετοίμαστοι στην Ευρώπη»

Ο νέος φόργουορντ του Κολοσσού Ρόδου, Γιώργος Καμπερίδης, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του.

Μιλώντας στο ΕΟΚ WebRadio ο Καμπερίδης σημείωσε...

Για τον λόγο που αποδέχτηκε την πρόταση του Κολοσσού Ρόδου: «Με κάλυψε σε όλα και γι’ αυτό και έκλεισα σχετικά νωρίς. Ήταν μια ευκαιρία για ‘μένα να συνεχίσω να παίζω σε μια ομάδα που θα αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και αυτός ήταν ο πιο σημαντικός μου στόχος. Θα συνεργαστώ ξανά και με τον κόουτς Λυκογιάννη, που ήμασταν μαζί και στον ΠΑΟΚ, θα ξαναπαίξω συμπαίκτης και με τον Τσιακμά, θα έχω γνώριμα πρόσωπα και περιμένουμε να δούμε και ποιοι άλλοι θα έρθουν. Πιστεύω θα έχουμε μια καλή σεζόν. Να καταφέρουμε πρώτα να βρεθούμε όλοι μεταξύ μας, όσοι έρθουν και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για το αν η ομάδα είναι πιο έτοιμη σε σχέση με πρόπερσι ν’ αγωνιστεί στην Ευρώπη: «Η ομάδα δεν είχε μια καλή σεζόν πρόπερσι στην Ευρώπη, αλλά είναι σημαντικό ότι θα ξανά προσπαθήσει και δεν τα παράτησε. Ο Κολοσσός πλέον είναι πιο έμπειρός μετά από αυτήν τη χρονιά, τόσο η διοίκηση όσο και οι γύρω-γύρω. Πιστεύω θα είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα».

Για το αν η ομάδα θ’ ανταπεξέλθει στα διπλά παιχνίδια και την κούραση του “Ευρώπη-Ελλάδα”: «Ο Κολοσσός έχει κάνει μια αξιοθαύμαστη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι όντως δύσκολο με τα διπλά παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό ρόστερ και θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο με τα ταξίδια και όλα αυτά. Σίγουρα θα είναι δύσκολη χρονιά, αλλά θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Δε θα πιαστούμε… απροετοίμαστοι. Ο κάθε αθλητής οφείλει να είναι έτοιμος σωματικά και ψυχικά. Αυτός είναι ο στόχος, δε θέλεις να μένεις στάσιμος, θέλεις να εξελίσσεσαι και να ανεβαίνεις».

Για τη σημασία των Ελλήνων παικτών σε μια ομάδα: «Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι ξένοι παίκτες που θα διαλέξει η ομάδα, αλλά παίζουν μεγάλο ρόλο και οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι αυτοί που θα κρατήσουν τα αποδυτήρια, που θα φέρουν πιο κοντά στην ομάδα και τους ξένους, θα τους περάσουν την κουλτούρα και θα τους εξηγήσουν το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα αν δε γνωρίζουν. Οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ σημαντικοί και νομίζω είναι και το “κλειδί” της επιτυχίας».

Για την απόφασή του ν’ αφήσει την Καρδίτσα μετά από τρία χρόνια παρουσίας στην ομάδα: «Δε θα έλεγα ότι ήταν εύκολη η απόφαση. Είχα “δεθεί” με την Καρδίτσα, ήμουν τρια χρόνια εκεί και είχα “δεθεί” με τους ανθρώπους της διοίκησης αλλά και τον κόσμο. Από την άλλη, όμως, κάθε μπασκετμπολίστας-αθλητής κοιτάει και το μέλλον του και τι είναι καλύτερο για τον ίδιο».

Για το τι κρατάει από τη θητεία του στην Καρδίτσα: «Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από την Καρδίτσα, αν εξαιρέσουμε την πρώτη χρονιά, όπου λόγω των πλημμυρών που συνέβησαν ήταν μια δύσκολη περίοδος. Θέλω να πω κάπου εδώ πως τρέφω απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους που βοήθησαν τότε αυτήν την κατάσταση και μέσα από αυτό “δεθήκαμε” παραπάνω».

Για την ευρωπαϊκή πορεία της Καρδίτσας: «Είχαμε “γράψει” ιστορία με την Καρδίτσα. Κάναμε την πρώτη μας νίκη, στην πρώτη μας παρουσία στο Basketball Champions League και καταφέραμε να προκριθούμε στους “16”. Ήταν μια σπουδαία σεζόν για όλους μας».

Για το αν θα ξανά δοκίμαζε να αγωνιστεί στο εξωτερικό: «Είναι αναλόγως τις συγκυρίες. Τώρα η GBL είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, νομίζω κανένας δε θέλει να φύγει από την Ελλάδα αυτήν τη στιγμή. Αυτήν τη σεζόν ήταν το πιο δυνατό πρωτάθλημα που έχω ζήσει όσα χρόνια παίζω στην κατηγορία. Για τους λόγους αυτούς, θα ήθελα να παραμείνω στην Ελλάδα, εκτός αν βρεθεί κάτι πολύ δυνατό στην Ευρώπη».

Για τη σημασία του να υπάρχουν αρκετές επαρχιακές ομάδες στο πρωτάθλημα: «Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για τις πόλεις και για τον κόσμο. Δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα GBL, να παρακολουθήσουν έναν στην πόλη τους. Εξίσου σημαντικό είναι και για τα παιδιά, τους προστίθεται ένα κίνητρο για ν’ αγωνίζονται».

Για το γεγονός πως μεγαλώνουν ξανά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης: «Είναι όνειρο για κάθε αθλητή να παίζει παιχνίδια με τέτοιες ομάδες και τώρα πλέον με τα ρόστερ που θα φτιάξουν και τα χρήματα που θα βάλουν αυτές οι ομάδες ανεβαίνει και άλλο ο ανταγωνισμός, σε βαθμό που θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα όνειρο κι εγώ προσωπικά θα παλεύω κάθε μέρα για να τα καταφέρω».