Βόμβα της ΕΕΑ: Καλεί Προμηθέα και Λιόλιο για ανάκληση πιστοποιητικού - Ενώπιον υποβιβασμού οι Πατρινοί!

Η κατάθεση του Ηλία Παπαθεοδώρου και η καταγγελία του Αμαρουσίου οδηγεί Προμηθέα και Λιόλιο στη «γκιλοτίνα» του νόμου! Τι αναφέρει το δελτίο τύπου της ΕΕΑ

Το SDNA ήταν το μοναδικό Μέσο Ενημέρωσης που προαναγγείλει με ακρίβεια όλα τα γεγονότα και πλέον οι βόμβες σκάνε με επίσημο τρόπο καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέδωσε σχετική ανακοίνωση που καλεί την ΚΑΕ Προμηθέας με την επιβολή της ποινής της ανάκλησης πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα και παράλληλα τον Ευάγγελο Λιόλιο ως εν κρυπτώ ιδιοκτήτη της ομάδας που κινούσε τα νήματα στην Πατρινή ομάδα και τη διαιτησία!

Δείτε χαρακτηριστικά όσα αναφέρει η ΕΕΑ:

Δελτίο Τύπου – Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

05.06.2026, ώρα 14:30

1. Κλήσεις για παροχή εξηγήσεων

Κλήσεις εκδόθηκαν προς τον Ευάγγελο Λιόλιο, την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ», καθώς και τους μετόχους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, αναφορικά με την εξέταση καταγγελιών με χρονολογία 16.04.2026 και 14.05.2026 (αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Α. 254/16.04.2026 και 306/14.05.2026) της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896».

Επίσης, κλήσεις απευθύνθηκαν στην ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 και στους νόμιμους εκπροσώπους Δημοσθένη Στασινόπουλο, Θεοφάνη Ταρνατώρο και στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. (Υπό διάσκεψη).

Κλήθηκε σε ακρόαση η ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για:

Ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 (άρθρο 77ο παρ. 3 εδ.τελ. και 7 σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν). Ανάκληση των από 10/7/2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή σε ποσοστό 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα. Παράβαση άρθρου 77ο παρ. 1 εδ.α, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

Κλήθηκε επίσης σε ακρόαση ο Ευάγγελος Λιόλιος για παράβαση άρθρου 77ο παρ.1 εδ.α, 9 και 10 σε συνδ. με άρθρο 83 παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.