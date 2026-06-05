Άρης Betsson: Όταν ο Ντιμιτρίεβιτς έριξε 40άρες σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Λιθουανία (vids)

Ο βασικός στόχος του Άρη Betsson για τη θέση του πόιντ γκαρντ στη νέα σεζόν είναι ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος όμως έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει και… killer.

Ο 28χρονος Σκοπιανός άσος με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague, έχει αφήσει τα διαπιστευτήρια του και στο σκοράρισμα. Μπορεί τις πέντε τελευταίες σεζόν να έχει 12,5 πόντους και 5,4 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως έχει καταφέρει να γράψει στην καριέρα του δύο 40άρες, ενώ τη σεζόν 2023-24 με την Ούνικς Καζάν είχε 19 πόντους ανά παιχνίδι.

Στις 13 Απριλίου του 2024 με τη φανέλα της ρωσικής ομάδας πέτυχε 40 πόντους με 7/9 τρίποντα και 8/11 δίποντα, ενώ είχε ακόμα 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, καθώς και 2 κλεψίματα με 4 λάθη σε 35 λεπτά αγώνα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 98-88 επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα, αυτό το ματς ήταν το καλύτερο της καριέρας του με τη συνολική αξιολόγηση να φτάνει τους 47 βαθμούς.

Μάλιστα, την ίδια χρονιά και έναν μήνα πριν από αυτό το ματς, είχε πλησιάσει ξανά στη 40άρα και πάλι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (ήττα με 78-84), σκοράροντας 38 πόντους με 4/5 τρίποντα και 8/8 δίποντα. Με την Ούνικς την ίδια περίοδο πέτυχε άλλες δύο φορές 30+ πόντους στη VTB League απέναντι σε Άβτοντορ (35) και Ζενίτ (32).

Φαίνεται πως το 2024 ήταν η χρονιά των υψηλών επιδόσεών του, καθώς στις 24 Νοεμβρίου εκείνου του έτους, πέτυχε ρεκόρ καριέρας στους πόντους, φτάνοντας τους 43 με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στην ήττα από τη Λιθουανία (94-72) σε αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Σκόραρε μόνος του 43 πόντους με 7/15 τρίποντα και 9/15 δίποντα και συμπλήρωσε την στατιστική του με 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτες του όλοι μαζί είχαν 29 πόντους!