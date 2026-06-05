Ολυμπιακός: Ο Μιλοβάνοβιτς, οι «μνηστήρες» και όσα λένε οι Ισπανοί για τον Μαρμόλ (vid)

To SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας που βρίσκεται ψηλά στην transfer list της πειραϊκής ομάδας.

Η υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ παραμένει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει βήματα προόδου στις επαφές των δύο πλευρών.

Ο 24χρονος Ισπανός αμυντικός μένει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Λας Πάλμας, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν παίζουν μόνοι τους στην υπόθεση, καθώς ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδες της La Liga.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Ισπανία, με τα media στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου να τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους αριστεροπόδαρους αμυντικούς της αγοράς.

Ο ρόλος του Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο γύρω από την παρουσία του Μαρμόλ στη Λας Πάλμας, αφορά τον Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς (φωτ.)

Ο Σέρβος παράγοντας, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη διπλή θητεία του (ως τεχνικός διευθυντής και παίκτης) στην ΑΕΚ, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη του μηχανισμού scouting της Λας Πάλμας, έχοντας στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του συλλόγου, Μιγκέλ Άνχελ Ραμίρες.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Μιλοβάνοβιτς είχε συμμετοχή στην αξιολόγηση της Λας Πάλμας και την τελική έγκριση της κίνησης για την απόκτηση του Μαρμόλ από την Ανδόρα έναντι σχεδόν 2 εκατ. ευρώ.

Εκείνη την περίοδο ο Σέρβος παράγοντας βρισκόταν στον πυρήνα των αποφάσεων που αφορούσαν τον σχεδιασμό του ρόστερ και τη στελέχωση της ομάδας.

Ολυμπιακός, αλλά όχι μόνο

Την ώρα που ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση, στην Ισπανία επιμένουν ότι ο Μάρμολ εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων συλλόγων.

Η περίπτωση της Τζιρόνα παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο, καθώς το όνομα του παίκτη είχε απασχολήσει έντονα τον καταλανικό σύλλογο και στο παρελθόν.

Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της La Liga, οι οποίες εξετάζουν την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών ενόψει της νέας σεζόν.

Κατά καιρούς μάλιστα υπήρξαν και αναφορές που συνέδεσαν τον αμυντικό της Λας Πάλμας με πιθανή επιστροφή στο περιβάλλον της Μπαρτσελόνα, κυρίως λόγω της προέλευσής του από τη «La Masia», χωρίς όμως να προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Η σεζόν που επιβεβαίωσε την αξία του

Παρότι η Λας Πάλμας δεν πραγματοποίησε την πορεία που περίμενε την φετινή χρονιά, ο Μαρμόλ ήταν από τους παίκτες που κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η «AS» τον χαρακτήρισε έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές του συλλόγου από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στα Κανάρια Νησιά, υπογραμμίζοντας ότι παρέμεινε βασικός ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους Ισπανούς δεν είναι μόνο η αγωνιστική του συνέπεια, αλλά το γεγονός ότι αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να υπηρετήσει περισσότερους από έναν ρόλους στην άμυνα.

Το μεγάλο... όπλο

Ο Μαρμόλ έχει καθιερωθεί ως ένας αριστεροπόδαρος αμυντικός που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια άνεση τόσο ως αριστερός στόπερ, όσο και ως αριστερός μπακ.

Αυτό είναι ίσως και το χαρακτηριστικό που προσελκύει περισσότερο τους συλλόγους που τον παρακολουθούν, καθώς προσφέρει λύσεις σε διαφορετικά συστήματα και αγωνιστικές απαιτήσεις.

Οι Ισπανοί αναλυτές τονίζουν ότι η τακτική του ευφυΐα και η ευκολία με την οποία προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους αποτελούν από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του.

«Παιδί» της La Masia

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται συχνά στα ισπανικά ρεπορτάζ είναι η ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια.

Ο Μαρμόλ προέρχεται από την ξακουστή σχολή (La Masia) της Μπαρτσελόνα και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι του. Διαθέτει άνεση στην κυκλοφορία, καλή πρώτη πάσα και την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη από την άμυνα.

Πρόκειται για χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από έναν κλασικό αμυντικό και τον καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση για ομάδες που θέλουν να...χτίζουν το παιχνίδι τους από χαμηλά.

Η βραδιά που ξεχώρισε

Αν υπάρχει ένα παιχνίδι που τον διαφήμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την φετινή σεζόν, αυτό ήταν το ματς απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Ο Μαρμόλ σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε τη Λας Πάλμας σε ανατροπή, με την "AS" να τον χαρακτηρίζει «ήρωα» της αναμέτρησης.

Δείτε τα γκολ ΕΔΩ στο βίντεο

Ήταν η εμφάνιση που συγκέντρωσε τα περισσότερα εγκωμιαστικά σχόλια από τα ισπανικά media και παράλληλα επιβεβαίωσε γιατί το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις λίστες αρκετών συλλόγων.