Εκτελεστικός διευθυντής Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Έχουμε υποβάλλει αίτηση για wild card στην Euroleague»

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Χάποελ Ιερουσαλήμ σε δηλώσεις του σημείωσε πως ο Ισραηλινός σύλλογος έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για wild card στην Euroleague.

O πρώην Ισραηλινός μπασκετμπολίστας και νυν εκτελεστικός διευθυντής της Χάποελ Ιερουσαλήμ, μίλησε για την πιθανή συμμετοχή του συλλόγου στην EuroLeague την επόμενη σεζόν.

Ο Γκαλ Μέκελ, ο οποίος φόρεσε και τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, αποκάλυψε ότι ο ισραηλινός σύλλογος έχει ήδη υποβάλει αίτηση για wild card.

«Υποβάλαμε αίτηση για διετή ειδική πρόσκληση. Ο κύριος στόχος μας είναι να γίνουμε μόνιμο μέλος της EuroLeague και να αποκτήσουμε άδεια franchise. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτή τη διαδικασία εδώ και αρκετά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες, η EuroLeague έχει κινηθεί προς μια θετική κατεύθυνση, με σαφές όραμα, διαφάνεια και καθορισμένο σχέδιο».

«Για εμάς, η κύρια είδηση ​​είναι ότι θα υπάρξει χώρος για πέντε ακόμη ομάδες να γίνουν μέτοχοι του πρωταθλήματος και να λάβουν το καθεστώς του franchise. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Εργαζόμαστε εντατικά στο παρασκήνιο εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι ο απώτερος στόχος μας. Στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να μπούμε στην EuroLeague το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η αβεβαιότητα λόγω της κατάστασης ασφαλείας δεν λειτουργεί υπέρ μας. Εάν επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες δύο εβδομάδες, οι πιθανότητές μας θα είναι πολύ υψηλές.»

«Η Μπούρσασπορ έχει αποσυρθεί από την ευκαιρία που της δόθηκε, η Μονακό βρίσκεται υπό ένα μεγάλο ερωτηματικό και οι κύριοι υποψήφιοι είμαστε εμείς και η Μπεσίκτας. Ο κύριος στόχος μας είναι να γίνουμε μόνιμα μέλη. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας τα επόμενα χρόνια και θα το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο»