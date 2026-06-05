Βόβορας: «Η καθημερινή δουλειά και η ανάδειξη νέων παικτών μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο»

Ο νέος προπονητής του Προμηθέα, Γιώργος Βόβορας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια, καθώς και το όραμα του «φρέσκου» πρότζεκτ που αναλαμβάνει στην Πάτρα.

Αναλυτικά είπε:

Για τα συναισθήματά του που επιστρέφει στην Ελλάδα για χάρη του Προμηθέα: «Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που επιστρέφω στην Ελλάδα και μου δίνεται η ευκαιρία να εργαστώ σε έναν οργανισμό όπως ο Προμηθέας. Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται ίσως στην καλύτερή του φάση, μόνο στα ‘90s μπορεί να είχαμε τέτοιο επίπεδο. Είναι ένα απ’ τα πιο ανταγωνιστικά και τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση για όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό και, ταυτόχρονα, ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Την τελευταία χρονιά ήμουν στην Εθνική Μπαχρέιν, ένας χρόνος που ήρθα σε επαφή με μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, με ανθρώπους που μου έδειξαν απεριόριστο σεβασμό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανάπτυξη του μπάσκετ στη χώρα και να το “χτίσουμε”. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα από την όλη προσπάθεια και τον τρόπο που όλοι οι άνθρωποι εκεί σεβάστηκαν τη δουλειά και την προσωπικότητά μου.

Όταν σου κάνει την πρόταση ο Προμηθέας, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα, που έχει ξεκάθαρη “ταυτότητα”, όραμα και συνέπεια, τη σκέφτεσαι πολύ σοβαρά. Είχαμε συζητήσεις με τους ανθρώπους, είχαμε κοινή γραμμή και συμφωνήσαμε να “χαράξουμε” τη γραμμή μας. Είναι ένας οργανισμός που επενδύει στους νέους παίκτες, τους βοηθάει να εξελιχθούν και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, αναδεικνύοντας νέα ταλέντα. Αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για έναν προπονητή και ειδικά Έλληνα».

Για τον στόχο του Προμηθέα τη νέα σεζόν: «Ο βασικός μας στόχος είναι να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Γνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα οικονομικά δεδομένα και τα μπάτζετ των ομάδων, αλλά αυτό δε σημαίνει πως δε μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στο μπάσκετ, πιστεύω, υπάρχουν διάφοροι δρόμοι για να πετύχεις. Η σωστή οργάνωση, η “ταυτότητα”, η καθημερινή δουλειά και η ανάδειξη νέων παικτών μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο εντός και εκτός γηπέδου ώστε να εξελιχθούν οι παίκτες, να αισθάνονται την εμπιστοσύνη και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά. Είμαι λίγες μέρες εδώ και βλέπω ότι έχουμε αρκετά νέα παιδιά, που δουλεύουν με τρομερή όρεξη. Ο στόχος μας είναι διπλός. Ο πρωταρχικός στόχος, γιατί είμαστε επαγγελματική ομάδα, είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και, από ‘κει και πέρα, με την καθημερινή δουλειά μας να φτιάξουμε το πλαίσιο ώστε όλοι οι παίκτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, να εξελιχθούν. Κυρίως, όμως, τα νέα παιδιά, στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα».

Για το πλάνο που έχει στο μυαλό του σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ομάδας του: «Δε γνωρίζω αν θα είμαστε η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο ή τους καλύτερους παίκτες, αλλά θα ήθελα να υποσχεθώ πως θα προσπαθήσουμε να είμαστε η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη “δίψα”, τη μεγαλύτερη φιλοδοξία και θέληση να κερδίζει. Όταν ο κόσμος βλέπει μια ομάδα να παλεύει, να έχει πάθος και να δίνει τα πάντα στο γήπεδο, ταυτίζεται μαζί της και τη στηρίζει. Θα έχουμε μια πολύ αθλητική ομάδα. Θεωρώ ότι το μοντέρνο μπάσκετ επιβάλλει να στηρίζεσαι στην αθλητικότητα, να παίζεις σε υψηλό ρυθμό. Μέσα απ’ την “ταυτότητά” μας δίνεται ο δρόμος σε αρκετούς παίκτες απ’ το ρόστερ μας, καθώς και στα νέα παιδιά, να βρουν τον ρόλο τους και μέρα με τη μέρα να προσπαθούμε να “χτίζουμε” αυτό που οραματιζόμαστε».

Για το αν του είχε λείψει το να εργάζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Εγώ είχα την τύχη να δουλέψω στη Λιθουανία, μία χώρα με τεράστια μπασκετική κουλτούρα, γεμάτα και πολύ ωραία γήπεδα. Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Στο Μπαχρέιν ήταν τελείως διαφορετικό. Σίγουρα δε συγκρίνεται το επίπεδο, αλλά ο σεβασμός που εισέπραξα απ’ όλους τους ανθρώπους ήταν απίστευτος. Είχα, επίσης, τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε πολλές χώρες. Απ’ αυτές τις δύο διαδρομές μου κέρδισα πράγματα. Το ελληνικό πρωτάθλημα, ιδιαίτερα με την αίγλη που υπάρχει αυτήν τη στιγμή, με το επίπεδο ομάδων και των παικτών που έρχονται σε αυτές, σου δίνει ένα έξτρα και τεράστιο κίνητρο. Πρέπει να βγάλεις την καλύτερη μορφή του εαυτού σου. Αυτή η διαδικασία πάντα σε κάνει καλύτερο. Αυτός είναι ένας λόγος που ήθελα να επιστρέψω. Επιπλέον, τρία χρόνια μακριά απ’ την οικογένεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ελκυστικό και ο πρωταρχικός στόχος για όλους τους παίκτες και προπονητές σε όλη την Ευρώπη. Το να είσαι μέρος αυτού είναι τεράστια επιτυχία».

Για το τι κράτησε από τη θητεία του στην Εθνική Μπαχρέιν: «Τους ανθρώπους. Πραγματικά απ’ την πρώτη ως την τελευταία στιγμή με έκαναν να νιώσω ιδιαίτερος άνθρωπος. Νιώθω υπερβολικά τυχερός που είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω τέτοιους ανθρώπους».