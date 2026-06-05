«Στην Κύπρο για επαφές με τον ΑΠΟΕΛ ο Νίκος Παπαδόπουλος»

Στη Λευκωσία για συζητήσεις με τον ΑΠΟΕΛ θα ταξιδέψει ο Νίκος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Κύπρο.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ, με ρεπορτάζ από την Κύπρο να αναφέρουν πως ο Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί στη Λευκωσία το επόμενο διάστημα για να μιλήσει με τους ιθύνοντες της ομάδας και πιθανώς να αντικαταστήσει τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα ο 54χρονος προπονητής βρίσκεται σε συζητήσεις και με τον Λεβαδειακό, χωρίς να είναι οριστικό ακόμη αν θα παραμείνει στους Βοιωτούς και τη νέα σεζόν ή θα συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του.

Πάντως, ούτε από την πλευρά της κυπριακής ομάδας είναι κάτι οριστικό, καθώς στον ΑΠΟΕΛ εξετάζουν με προσοχή όλες τις διαθέσιμες επιλογές, ακολουθώντας μια διαδικασία που περιλαμβάνει προσωπικές συναντήσεις και παρουσίαση των δεδομένων πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας.