«Last Tango»: Τα ξεχωριστά παπούτσια του Μέσι για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του

Η Adidas παρουσίασε τα συλλεκτικά παπούτσια που θα φορέσει ο Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα αποτελέσει την τελευταία συμμετοχή του Αργεντινού στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα είναι το έκτο και τελευταίο της καριέρας του Λιονέλ Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής, που οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαίου το 2022 και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, ετοιμάζεται για μία ακόμη μεγάλη πρόκληση.

Ενόψει της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής, η Adidas αποκάλυψε ένα συλλεκτικό ζευγάρι ποδοσφαιρικών παπουτσιών ειδικά σχεδιασμένο για τον Μέσι. Το μοντέλο φέρει την ονομασία «Last Tango», συμβολίζοντας την τελευταία του παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της Αργεντινής.

Η έκδοση αποτελεί φόρο τιμής στην πορεία του 39χρονου πλέον σούπερ σταρ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.