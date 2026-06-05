Παναθηναϊκός: Οι εμφανίσεις που ανέβασαν τις… μετοχές του Φερεϊρίνια στη Βραζιλία (vid)

Με γκολ, εντυπωσιακές ατομικές ενέργειες και πρωταγωνιστικό ρόλο σε κρίσιμα παιχνίδια, ο 28χρονος εξτρέμ της Σάο Πάολο (συνδέεται σταθερά με το Τριφύλλι) έχει καταφέρει να κερδίσει τα εγκωμιαστικά σχόλια των βραζιλιάνικων media. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Παναθηναϊκός «τρέχει» το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν και ένα όνομα που συνεχίζει να συνδέεται με τους «πράσινους» (με πηγή προέλευσης τη Βραζιλία) είναι αυτό του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Ο 28χρονος αριστερός εξτρέμ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Βραζιλίας, πραγματοποιεί μια από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του, μετρώντας τέσσερα γκολ σε 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάουλο έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, σημείο αναφοράς αποτελούν και οι κριτικές των βραζιλιάνικων media με επίκεντρο τις εμφανίσεις του.

Συγκεκριμένα κάνουν λόγο για έναν παίκτη που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επιθετική λειτουργία της Σάο Πάουλο και όπως επισημαίνεται διανύει ίσως την καλύτερη περίοδο της καριέρας του.

Η "On Fire" βραδιά που έκλεψε την παράσταση

Η εμφάνιση που συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ήταν εκείνη απέναντι στην Κρουζέιρο στις 5 Απριλίου.

Στη νίκη της Σάο Πάουλο με 4-1, ο Φερεϊρίνια πέτυχε χατ-τρικ, το πρώτο της επαγγελματικής του καριέρας, πραγματοποιώντας την κορυφαία ατομική του παράσταση με τη φανέλα του συλλόγου.

Δείτε τα γκολ στο video.

Τα βραζιλιάνικα media τον ανέδειξαν ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, σημειώνοντας πως ήταν ο παίκτης που έδωσε τέλος σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα και έβαλε την υπογραφή του σε μία από τις πιο εμφατικές νίκες της χρονιάς.

Οι αναφορές εκείνης της περιόδου τον περιέγραφαν ως «αποφασιστικό», «ασταμάτητο στο ένας εναντίον ενός» και τον ποδοσφαιριστή που έκανε τη διαφορά σε κάθε του επαφή με την μπάλα.

Η "Globo" τον παρουσίασε τότε ως τον πιο φορμαρισμένο επιθετικό της Σάο Πάουλο και ως τον παίκτη που έδινε λύσεις κάθε φορά που η ομάδα χρειαζόταν ένα απρόβλεπτο στοιχείο στο επιθετικό τρίτο.

Τι λένε οι Βραζιλιάνοι για τον Φερεϊρίνια

Το ενδιαφέρον είναι πως οι αξιολογήσεις των βραζιλιάνικων media συγκλίνουν σε τρία βασικά σημεία.

Το πρώτο αφορά την ικανότητά του στο ντρίμπλα. Ο Φερεϊρίνια χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς εξτρέμ της Serie A Βραζιλίας στο ένας εναντίον ενός, με την ικανότητα να δημιουργεί ανισορροπίες απέναντι σε οργανωμένες άμυνες.

Το δεύτερο αφορά τη βελτίωσή του στην τελική προσπάθεια. Η κριτική που τον συνόδευε στα χρόνια της Γκρέμιο είχε να κάνει με την έλλειψη παραγωγικότητας, όμως φέτος αρκετοί υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πολύ πιο ουσιαστικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Το τρίτο στοιχείο είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται ως ένας σταρ που...κουβαλά μόνος του μια ομάδα, αλλά ως ένας ποδοσφαιριστής ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες ενός αγώνα με μια προσωπική ενέργεια ή μια κίνηση στο ανοιχτό γήπεδο.