Καλλιθέα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο Αιγύπτιων

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού ενός νεαρού με καταγωγή από την Αίγυπτο στην Καλλιθέα, ο οποίος φέρεται να τραβούσε φωτογραφίες από σπίτια της περιοχής με αποτέλεσμα μία ένοικος να ανησυχήσει ότι πρόκειται για διαρρήκτες και να ενημερώσει τον σύζυγό της, ο οποίος τους κυνήγησε και τους επιτέθηκε με ρόπαλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04.05.2026), όταν κάτοικος της Καλλιθέας ειδοποίησε τη σύζυγο του οδοντιάτρου για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Η γυναίκα μόλις τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες το κτίριο, τηλεφώνησε στον σύζυγό της που έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Τέσσερα στενά μακριά από την οικία του, πρόλαβε τον έναν από τους δύο νεαρούς και προχώρησε στον άγριο ξυλοδαρμό του.

Με μανία άρχισε να χτυπάει τους δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών με το ρόπαλο, με περαστικούς και οδηγούς να κοιτούν τον 55χρονο οδοντίατρο σοκαρισμένοι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δύο και πλέον λεπτά μετά, ο 55χρονος άφησε για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος ενώ ο φίλος του που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί, και στη συνέχεια τον πλησίασε και τον παρακάλεσε να σταματήσει.

Σε βίντεο που εξασφάλισε και παρουσίασε το «Live News» ο οδοντίατρο παρέμεινε εκτός εαυτού και χαστούκισε και τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

Ο 55χρονος, με το αριστερό του χέρι κρατούσε το κεφάλι του νεαρού στο έδαφος και με το δεξί το ρόπαλο του μπέιζμπολ με το οποίο του επιτέθηκε. Η εικόνα του 22χρονου τραυματία ήταν σοκαριστική και το πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Ήταν ανήμπορος αρχικά να σταθεί στα πόδια του, ενώ ο γιατρός συνέχιζε να τον κρατάει από την μπλούζα και να απειλεί.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’.

Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε.

Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», είπε η γυναίκα του οδοντιάτρου μιλώντας στο Live News.

Το προφίλ του οδοντίατρου

Πρόκειται για έναν γιατρό, οδοντίατρο – τραυματολόγο, παντρεμένο με 3 παιδιά που ζει και διατηρεί γραφείο στην Καλλιθέα. Εξοικειωμένος με τις πολεμικές τέχνες και γνωστός γιατρός της περιοχής, ο οποίος μάλιστα αναλαμβάνει αθλητές πολεμικών τεχνών.

Είναι λάτρης και ο ίδιος των πολεμικών τεχνών και της πάλης, ενώ έχει εξειδίκευση για τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα και τη γνάθο των αθλητών, ενώ αναλαμβάνει το φτιάξιμο ειδικών προστατευτικών στόματος που φοράνε στους αγώνες και τις προπονήσεις τους.

Υπήρξε μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αθήνα το 2004, ενώ είναι και Ομοσπονδιακός οδοντίατρος των Εθνικών Ομάδων Καράτε, Πυγμαχίας, Kick Boxing και ΜΜΑ, από το 1998.

Παράλληλα, ο οδοντίατρος αρθρογραφεί σε δικό του site με θέματα πολεμικών τεχνών, ενώ εξελέγη και Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας το 2019.

Η ανατροπή των δεδομένων

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη, πολύ γρήγορα όμως αυτό διαψεύστηκε. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν πάει πιθανότατα για να απομακρυνθούν.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο θύματα είδαν ξαφνικά έναν άντρα να τους πλησιάζει με ένα ρόπαλο στα χέρια και να τους φωνάζει για να πέσουν στο έδαφος.

Ο 22χρονος που είχε δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα στο κεφάλι. Ο 23χρονος φίλος του έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τα δύο θύματα και ο οδοντίατρος που πήρε τον νόμο στα χέρια του συνελήφθησαν από αστυνομικούς και το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα.

Ο 55χρονος γιατρός, ομογενής από το Καζακστάν σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: newsit.gr