Τα έβαλε με την διαιτησία ο Πασκουάλ: «Οι διαιτητές έκριναν το παιχνίδι με τη Μούρθια»

Ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν έξαλλος με τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μούρθια, σημειώνοντας πως οι τρεις διαιτητές έκριναν την έκβαση της αναμέτρησης.

Η Μούρθια, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, νίκησε χθες την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και έκανε το 1-1 στη σειρά των προημιτελικών της Liga Endesa.

Ο προπονητής των Καταλανών ωστόσο, Τσάβι Πασκουάλ, έκρινε πως η διαιτησία καθόρισε την έκβαση του αγώνα αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μπορώ να πω ότι τόσο το επιθετικό φάουλ στον Βέσελι όσο και το φάουλ εναντίον του ήταν καθοριστικά. Πείτε ό,τι θέλετε, εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Υπάρχει και το επιθετικό φάουλ που σφύριξαν στον Φαλ. Ο Πάντερ κέρδισε μόνο δύο φάουλ σε ολόκληρο το παιχνίδι. Πείτε ό,τι θέλετε για τη διαιτησία, εγώ δεν πρόκειται να πω κάτι άλλο. Αλλά είναι η ίδια κατάσταση επί 80 λεπτά», κατέληξε ο Καταλανός.