ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή με βαριές κατηγορίες το νέο κύκλωμα από τη Δυτική Μακεδονία

Αντιμέτωποι κατά περίπτωση με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις σε βάρος της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι οι 13 συλληφθέντες ως μέλη στο νέο κύκλωμα εικονικών δηλώσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία, για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν από την Εισαγγελία Κοζάνης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από εκεί στον Ευρωπαίο ανακριτή όπου παραμένουν προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πρόκειται για το τελευταίο «χτύπημα» του Τμήματος Δίωξης κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος κατά των κυκλωμάτων που επί χρόνια λυμαίνονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός».

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει.

Πηγή: newsit.gr