ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή με βαριές κατηγορίες το νέο κύκλωμα από τη Δυτική Μακεδονία

Οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.
Οι κατηγορούμενοι μετήχθησαν από την Εισαγγελία Κοζάνης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από εκεί στον Ευρωπαίο ανακριτή όπου παραμένουν προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Πρόκειται για το τελευταίο «χτύπημα» του Τμήματος Δίωξης κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος κατά των κυκλωμάτων που επί χρόνια λυμαίνονταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός».
Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει.
Πηγή: newsit.gr