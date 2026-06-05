Έκπληξη από Μπαρτζώκα: Έξω Ουόρντ και Τζόουνς - Μέσα Νιλικίνα, Χολ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας των ξένων τον Τάισον Ουόρντ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ να παίρνουν την θέση τους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο T-Center (21:00) για τον Game 2 των τελικών της GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιφυλλάσει μια έκπληξη στην εξάδα των ξένων.

Ο Έλληνας τεχνικός άφησε εκτός εξάδας των ξένων τον Τάισον Ουόρντ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ να παίρνουν την θέση τους στην 12άδα.

Όπως γίνεται κατανοητό οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μόνο τον Κώστα Παπανικολάου ως «καθαρό» τριάρι και ως εκ τούτου ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να πάρει λεπτά ως back up του αρχηγού των Πειραιωτών, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ.