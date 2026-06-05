Αυτή είναι η «βόμβα» 150 εκατομμυρίων του Πέρεθ που υποσχέθηκε στη Ρεάλ!

Για το «μπαμ» με τον Μάικλ Ολίσε από τη Μπάγερν Μονάχου θα κινηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης αν εκλεγεί ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο προεκλογικός πυρετός συνεχίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να ρίχνει «βόμβα» για μεταγραφή παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο και Κακά, σε μια από τις εξαγγελίες του.

Πλέον τα ρεπορτάζ προχώρησαν και όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, ο παίκτης που θέλει να ντύσει στα λευκά ο Πέρεθ αν εκλεγεί είναι ο Μάικλ Ολίσε από τη Μπάγερν Μονάχου!

Όπως είχε πει ο υποψήφιος πρόεδρος της Βασίλισσας, θα κάνει πρόταση την Τρίτη (9/6) ύψους 150 εκατομμυρίων για την απόκτηση του, καθώς οι εκλογές έχουν οριστεί για την Κυριακή 7 Ιουνίου και αν προχωρήσει η μεταγραφή θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία των Μαδριλένων.

Πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται η περίπτωσή του, καθώς από την πλευρά της Μπάγερν έχουν τονίσει στο παρελθόν πως δεν επιθυμούν να πουλήσουν τον Γάλλο σούπερ σταρ ούτε για 200 εκατομμύρια ευρώ!