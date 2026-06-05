Ευχαριστίες Κυρανάκη σε Μητσοτάκη: «Δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή»

Ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρει πως αποδέχεται την πρόταση για την οποία όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, μέχρι και σήμερα δεν ένιωσε «ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή» και γνωστοποιεί ότι καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Κυρανάκη:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας.

Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει. Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».

Πηγή: cnn.gr