SOS για τα γερμανικά αυτοκίνητα, νέα ισχυρή πτώση στις πωλήσεις

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχασαν έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους στις αρχές του έτους, καθώς οι δασμοί, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι τεχνολογικές ανακατατάξεις επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις τους, σύμφωνα με ανάλυση, η οποία προειδοποιεί ότι οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, τα έσοδα των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 2% το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τις ιαπωνικές και αμερικανικές εταιρείες να οδηγούν την ανάπτυξη. Αντίθετα, οι γερμανικές μάρκες κατέγραψαν μείωση 4%.

«Ολόκληρη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν βαθύ διαρθρωτικό μετασχηματισμό», δήλωσε ειδικός του κλάδου.

Όπως ανέφερε, και μεταδίδει το Reuters, οι γερμανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν απώλειες σε κρίσιμες αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται από πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, υψηλές επενδύσεις σε λογισμικό και τη βραδύτερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Την ίδια στιγμή, η κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η ένταση με το Ιράν προσθέτει νέο παράγοντα αβεβαιότητας. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν εκτιμάται ότι θα περιορίσουν περαιτέρω τη ζήτηση για αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η αρνητική πορεία των γερμανικών κατασκευαστών θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Το 2026 θα είναι μία ακόμη χρονιά κρίσης για την αυτοκινητοβιομηχανία».