Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της LaLiga

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της LaLiga για τη σεζόν 2025/26, έπειτα από μια πόλη καλή χρονιά που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Λαμίν Γιαμάλ επιβραβεύτηκε για τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, αφού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του ισπανικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2025/26. Ο ποδοσφαιριστής των Καταλανών, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Μπαρτσελόνα στην πορεία προς την υπεράσπιση του τίτλου της.

Ο 18χρονος άσος τελείωσε τη χρονιά με 16 γκολ και 12 ασίστ, δίνοντας λύσεις στην επιθετική λειτουργία των «Μπλαουγκράνα». Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε μια εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας 31 νίκες σε 38 αγωνιστικές και διαθέτοντας την πιο παραγωγική επίθεση με 95 τέρματα.

Ακόμη, η Μπαρτσελόνα διατήρησε το απόλυτο στην έδρα της, πετυχαίνοντας 19 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η διάκριση του Γιαμάλ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βράβευση του Χάνσι Φλικ ως κορυφαίου προπονητή της σεζόν, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των Καταλανών στο ισπανικό ποδόσφαιρο