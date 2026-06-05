ΑΕΚ: Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μπροστά σε κάτι που δεν έχει ξαναζήσει

Η προοπτική νέου συμβολαίου ανάμεσα στην Ένωση και τον Sport Director του κλαμπ αποτελεί σημείο αναφοράς. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο έως το 2029, ωστόσο ο Σέρβος τεχνικός δεν είναι ο μόνος που αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του μοντέλου λειτουργίας της Ένωσης»

Οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική επέκτασης συνεργασίας (και) με τον Sport Director, Χαβιέρ Ριμπάλτα, επιβραβεύοντας τον Καταλανό για τη δουλειά που έχει ήδη προσφέρει στον οργανισμό.

Και αν τελικά η κίνηση αυτή προχωρήσει, θα πρόκειται για μία εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και για την ίδια την καριέρα του Ριμπάλτα.

Το κοινό μοτίβο της καριέρας του

Ο Καταλανός παράγοντας έχει περάσει από μερικά από μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, όπως η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ζενίτ, η Πάρμα και η Μαρσέιγ.

Ωστόσο, εξετάζοντας το επαγγελματικό του παρελθόν, προκύπτει ένα αξιοσημείωτο στοιχείο: δεν υπάρχει καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία κάποιος σύλλογος να ανακοίνωσε δημόσια ανανέωση ή επέκταση συμβολαίου του.

Αντίθετα, σχεδόν σε κάθε σταθμό της καριέρας του, ο Ριμπάλτα ακολουθούσε μία διαφορετική διαδρομή.

Αναλάμβανε ένα project, ανέβαζε την αξία και το κύρος του μέσα από τη δουλειά του και στη συνέχεια μετακινούνταν σε μία νέα πρόκληση με μεγαλύτερες αρμοδιότητες.

Η πενταετία στη Γιουβέντους

Στη Γιουβέντους εργάστηκε από το 2012 έως το 2017 ως ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους (chief scout) του τμήματος scouting.

Το όνομά του συνδέθηκε με μεταγραφικές επιτυχίες που συνέβαλαν στην αγωνιστική εκτόξευση των «μπιανκονέρι» εκείνη την περίοδο και όταν αποχώρησε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα ιταλικά και αγγλικά media έκαναν λόγο για σημαντική απώλεια για τη δομή του συλλόγου.

Παρόλα αυτά, δεν καταγράφηκε ποτέ κάποια ανανέωση συμβολαίου πριν από την αποχώρησή του. Η συνεργασία ολοκληρώθηκε και ο ίδιος επέλεξε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Το σύντομο πέρασμα από το «Ολντ Τράφορντ»

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρέμεινε μόλις 13 μήνες ως Chief Scout.

Το καλοκαίρι του 2018 αποδέχθηκε την πρόταση της Ζενίτ για να αναλάβει καθήκοντα Sport Director, κάτι που θεωρήθηκε επαγγελματική αναβάθμιση, καθώς για πρώτη φορά θα είχε τον πλήρη έλεγχο ενός ποδοσφαιρικού project.

Τα βρετανικά δημοσιεύματα της εποχής έκαναν λόγο για αιφνιδιασμό των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να υπάρξει ποτέ θέμα ανανέωσης συμβολαίου ή διαπραγμάτευσης για επέκταση της συνεργασίας.

Η πιο επιτυχημένη περίοδος

Η τριετία (2018-21) στη Ζενίτ θεωρείται από πολλούς η πιο ολοκληρωμένη περίοδος της καριέρας του.

Ο Ριμπάλτα ανέλαβε το 2018 με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2020-21 και συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία μιας ομάδας που κυριάρχησε στη Ρωσία, κατακτώντας διαδοχικούς τίτλους.

Παρά την επιτυχία του project, δεν προκύπτει δημόσια ανακοίνωση ανανέωσης ή επέκτασης του συμβολαίου του. Αντιθέτως, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του στην Αγία Πετρούπολη, ακολούθησε η μετακίνησή του στην Πάρμα.

Πάρμα και Μαρσέιγ

Ούτε στην Πάρμα ούτε στη Μαρσέιγ καταγράφεται κάποια επέκταση συνεργασίας.

Στην ιταλική ομάδα παρέμεινε περίπου έναν χρόνο (2021-22), πριν δεχθεί την πρόταση της Μαρσέιγ, ενώ στη γαλλική ομάδα αποχώρησε το 2023 στο πλαίσιο των διοικητικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στον σύλλογο.

Και στις δύο περιπτώσεις, η πορεία του ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει ανακοίνωση ανανέωσης συμβολαίου.

Τι δείχνει η κίνηση της ΑΕΚ

Γι' αυτό ακριβώς η προοπτική νέας συμφωνίας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ριμπάλτα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, δεν θα πρόκειται απλώς για μία τυπική ανανέωση. Θα αποτελεί ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης προς τον άνθρωπο που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του ποδοσφαιρικού τμήματος και θα σηματοδοτεί ότι η διοίκηση τον θεωρεί άκρως κομβικό πρόσωπο για το μέλλον του συλλόγου.

Με απλά λόγια, η ΑΕΚ δεν θα «δέσει» μόνο τον Μάρκο Νίκολιτς για τα επόμενα χρόνια, αλλά και τον άνθρωπο που καλείται να...χτίσει γύρω του το αγωνιστικό οικοδόμημα της επόμενης εποχής.

Και αυτό είναι κάτι που, τουλάχιστον με βάση τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία της καριέρας του Χαβιέρ Ριμπάλτα, δεν έχει συμβεί ξανά σε προηγούμενο σταθμό της διαδρομής του.