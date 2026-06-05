«Ενδιαφέρεται για Φερεϊρίνια ο Παναθηναϊκός» (pic)

Στην Βραζιλία εξακολουθούν να διατηρούν... ψηλά για τον Παναθηναϊκό το όνομα του Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει πλέον σε φάση σχεδιασμού ενόψει της επόμενης σεζόν και ένα όνομα που στην Βραζιλία συνδέουν… σταθερά με την ομάδα εδώ κι αρκετό διάστημα είναι αυτό του Φερεϊρίνια, 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο.

Τον Μάρτιο βραζιλιάνικο Μέσο είχε αναφερθεί στο ενδιαφέρον του «Τριφυλλιού» για την περίπτωσή του, ενώ με νέο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» θα ήθελαν να τον αποκτήσουν ως δανεικό, με οψιόν αγοράς, την στιγμή που η Σάο Πάολο προτιμά κανονική πώληση.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, οι επαφές των δύο πλευρών είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν εξελίξεις.

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