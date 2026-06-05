Βοτανικός: Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του ΑΟ, παίρνει μπροστά το έργο

Σημαντικότατη εξέλιξη όσον αφορά το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, αφού εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει μπροστά το έργο.

Την στιγμή που η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωράει με γοργούς ρυθμούς, πλέον άνοιξε ο δρόμος για να πάρει μπροστά και το έργο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, αφού εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας.

Πρόκειται για μια διαδικασία απαραίτητη ώστε να ξεκινήσουν τα έργα, η οποία επιτρέπει στις κατασκευαστικές εταιρίες να βάλουν... μπροστά τις μηχανές και να ξεκινήσουν άμεσα την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΑΟ, οι οποίες θα πρέπει -βάσει συμβάσεων- να είναι έτοιμες την 30η Σεπτεμβρίου 2027.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο, το εμβαδό κάλυψης κτιρίου θα είναι 5.841,61 τετραγωνικά μέτρα, το μέγιστο ύψος ανέρχεται στα 17,97 μέτρα, οι όροφοι θα είναι 6 ενώ οι θέσεις στάθμευσης που θα περιλαμβάνονται στο πάρκινγκ είναι 126. Μέσα προβλέπονται και οι χρήσεις ανά όροφο, όπου θα υπάρχουν τρία υπόγεια, το ισόγειο και δύο όροφοι από πάνω.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα έχει στην περιοχή του Βοτανικού τόσο τις εγκαταστάσεις της «Μάνας του Λόχου», όσο και την ποδοσφαιρική αρένα, παραχωρώντας ως αντάλλαγμα την ιστορική του έδρα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.