«Φαβορί για τον πάγκο της Μάλαγα ο Λάσο»

Συνεχίζονται οι διεργασίες στους πάγκους των ευρωπαϊκών ομάδων με ονόματα υποψήφιων προπονητών.

Σερβικά και ιταλικά δημοσιεύματα τοποθετούν τον προπονητή της Αναντολού Εφές ως τον βασικό υποψήφιο για αντικαταστάτη του Ιμπόν Ναβάρο στον πάγκο της Μάλαγα, την ώρα που ο τελευταίος βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάσο είναι κοντά σε συμφωνία με τον σύλλογο της Ανδαλουσίας και θα μπορούσε να αναλάβει μετά το τέλος της σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, όπου εξακολουθεί να προπονεί την Αναντολού Εφές στη σειρά των ημιτελικών των play-offs εναντίον της Φενέρμπαχτσε.

Ο Λάσο, δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει επίσης κερδίσει έξι πρωταθλήματα Ισπανίας και έξι Κύπελλα Ισπανίας. Στο παρασκήνιο, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει μία πιθανή επιστροφή του Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της Έφες.