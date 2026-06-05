Εξετάζει τον Τζέιλεν Φιντς το Περιστέρι Betsson (vid)

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η ομάδα των δυτικών προαστίων εξετάζει την περίπτωση του Αμερικάνου γκαρντ, που ήταν φέτος -και- στην Βόννη.

Το Περιστέρι συνεχίζει τον σχεδιασμό του και όπως ανέφερε το SDNA πριν από μερικές ώρες στο στόχαστρο είναι ο Τάιταν Αντερσον, ο οποίος ήταν φέτος στο Βέλγιο

Οι πληροφορίες του SDNA λένε επίσης ότι στο μυαλό του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι ένας ακόμη παίκτης με θητεία στο Βέλγιο. Πρόκειται για τον Τζέιλεν Φιντς, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στην ομάδα των Βρυξελλών, ενώ την τρέχουσα σεζόν την τελείωσε στην Βόννη.

Ο Φιντς είναι 27 ετών, έχει ύψος 1.84 και στην Βόννη είχε 13.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ως μέσους όρους.