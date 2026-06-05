Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της

Στο δικαστήριο βρέθηκε σήμερα, 5 Ιουνίου, πασίγνωστη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία μαζί με την κόρη της προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του πρώην συντρόφου της για ενδοοικογενειακή απειλή και ασέλγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, μητέρα και κόρη απευθύνθηκαν στις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες, καταγγέλλοντας τρία διαφορετικά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα.

Το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Η κόρη της αθλήτριας, επιστρέφοντας στο σπίτι ενώ η μητέρα της απουσίαζε, αγκάλιασε τον κατηγορούμενο, τον οποίο θεωρούσε δεύτερο πατέρα της. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, κατά τη διάρκεια της αγκαλιάς εκείνος την άγγιξε στο στήθος. Η ίδια, ωστόσο, θεώρησε πως επρόκειτο για τυχαίο άγγιγμα και δεν έδωσε μεγαλύτερη σημασία.

Το δεύτερο περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Όπως κατέθεσε η νεαρή, όταν επέστρεψε στο σπίτι αργά το βράδυ, πήγε στο δωμάτιό της για να κοιμηθεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο κατηγορούμενος, αφού πρώτα χτύπησε πολύ απαλά την πόρτα, μπήκε στο δωμάτιο, τη φίλησε στο μέτωπο και λίγο πριν αποχωρήσει επέστρεψε, τη φίλησε πάνω από τη θηλή του δεξιού της στήθους και της ψιθύρισε πως αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια, όταν η μητέρα της απουσίαζε για ένα χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, κλείδωσε τρομοκρατημένη την πόρτα του δωματίου της. Ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε και να της χτύπησε ξανά την πόρτα. Όταν εκείνη άνοιξε, της ζήτησε συγγνώμη και της ζήτησε να μην αναφέρει το περιστατικό στη μητέρα της.

Η νεαρή ενημέρωσε τη μητέρα της και ακολούθως οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν το περιστατικό στις Αρχές.

Παράλληλα, καταγγέλθηκε ακόμη ένα περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια της αθλήτριας. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο άνδρας επιχείρησε παρουσία άλλων ατόμων να επαναλάβει αρκετές φορές την πράξη του φιλιού.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, το κορίτσι διευκρίνισε ότι η αρχική καταγγελία περί απειλής κατά της ζωής της δεν ανταποκρινόταν σε πραγματικό περιστατικό. Όπως ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, δεν δέχθηκε τέτοια απειλή, ωστόσο το είχε καταγγείλει καθώς βρισκόταν σε κατάσταση έντονης ταραχής και αυτή ήταν η αίσθηση που, όπως είπε, της είχαν δημιουργήσει οι γύρω της.

Στην κατάθεσή της, η πασίγνωστη αθλήτρια ανέφερε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν είχε δώσει ποτέ στο παρελθόν αντίστοιχα σημάδια συμπεριφοράς. Μάλιστα, όταν χρειάστηκε να απουσιάσει στο εξωτερικό για ανειλημμένες υποχρεώσεις πριν από χρόνια, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι με τα παιδιά της. Όταν επέστρεψε, όπως κατέθεσε, βρήκε μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια, χωρίς η κόρη της να της έχει εκφράσει ποτέ κάποιο παράπονο.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έβλεπε το κορίτσι σαν κόρη του και ότι τη μεταχειριζόταν όπως και το δικό του παιδί. Αναφορικά με το επίμαχο περιστατικό, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για ένα φιλί στον ώμο, όπως συνήθιζαν εδώ και αρκετά χρόνια, και όχι για κάτι διαφορετικό.

Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην σύντροφο της αθλήτριας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.