Επιστροφή... μετ' εμποδίων για την Εθνική

Μίνι ταλαιπωρία στην επιστροφή της Γαλανόλευκης αποστολής στην Ελλάδα, καθώς θα υπάρξει καθυστέρηση δύο ωρών. Αποστολή στην Στοκχόλμη.

Η Εθνική ομάδα προπονήθηκε στην Στοκχόλμη το πρωί της Παρασκευής (5/6) κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, με προορισμό το Ηράκλειο, όπου την Κυριακή (7/6) θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι της στο "παράθυρο" του Ιουνίου.

Η επιστροφή της ωστόσο θα γίνει... μετ' εμποδίων, καθώς υπήρξε δίωρη καθυστέρηση στην πτήση κι αντί για τις 16:00 που επρόκειτο να "πετάξει" αρχικά, θα αναχωρήσει στις 18:00, φτάνοντας περίπου στις 22:00 στο αεροδρόμιο "Ν.Καζαντζάκης".