Record: «Ανοιχτή η Κρουζ Αζούλ για διαπραγματεύσεις για τον Γιακουμάκη» - Τι αναφέρουν για τον ΠΑΟΚ

Οι Μεξικάνοι θεωρούν οριακά... απίθανη την παραμονή του Γιακουμάκη στην Κρουζ Αζούλ - Οι αναφορές στον ΠΑΟΚ.

Στο προσκήνιο παραμένει το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη, με τα μεξικανικά ΜΜΕ να υποστηρίζουν πως ο Έλληνας επιθετικός δύσκολα θα επιστρέψει στην Κρουζ Αζούλ μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Μεξικό και την Record, ο διεθνής φορ επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη Liga MX μετά τις 30 Ιουνίου, όταν και ολοκληρώνεται η συμφωνία δανεισμού του με τον Δικέφαλο.

Τα ίδια δημοσιεύματα τονίζουν ότι ούτε η Κρουζ Αζουλ έχει στα πλάνα της τον 31χρονο επιθετικό για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η μεξικανική ομάδα αναζητά ήδη νέο σέντερ φορ για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Όπως υποστηρίζουν οι Μεξικανοί, οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί μόνιμη λύση για τον ποδοσφαιριστή, με στόχο να παραμείνει στην Τούμπα και μετά το τέλος του δανεισμού του.

Ο Γιακουμάκης κατάφερε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στον ΠΑΟΚ όποτε αγωνίστηκε, παρά το γεγονός ότι ένας τραυματισμός περιόρισε την παρουσία του μέσα στη σεζόν. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα μεξικανικά ρεπορτάζ, εξακολουθεί να διατηρεί καλή φήμη στην ευρωπαϊκή αγορά, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις οριστικές εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι στο Μεξικό θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή του Έλληνα επιθετικού στην Κρουζ Αζούλ, με τον ΠΑΟΚ να εμφανίζεται ως ο βασικός υποψήφιος για να διατηρήσει τον παίκτη στο ρόστερ του και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.