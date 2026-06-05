Η Euroleague «ανέβασε» Σπανούλη και Άρη Betsson (vid)

Με δημοσίευση της η Euroleague απηύθυνε ερώτημα προς τους ακόλουθούς της στα social media σχετικά με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη Betsson.

Η υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στους «κιτρινόμαυρους» για τα επόμενα τρία χρόνια προκάλεσε... κρότο σε όλη την Ευρώπη και η Euroleague δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Με δημοσίευσή της, όπου δείχνει τον κόουτς του Άρη στον τελικό Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε:

«Κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague ο Βασίλης Σπανούλης δέχθηκε ερωτήσεις και μίλησε για την ατμόσφαιρα και τι έπρεπε να κάνουν οι παίκτες.

Πλέον έχει επιβεβαιωθεί ως προπονητής του Άρη Betsson. Μπορείτε να καταλάβει κανείς ότι το παιχνίδι είναι πάντα στο μυαλό του. Πόσοι είναι ενθουσιασμένοι με την επιστροφή του στους πάγκους;».