Η απίθανη ιστορία του αλεξιπτωτιστή της Απόβασης στη Νορμανδία, που ακόμα κρέμεται στο καμπαναριό της εκκλησίας ιστορείται πια σαν παραμύθι!

Αύριο, 6 Ιουνίου, συμπληρώνονται 82 χρόνια από την D-DAY, την γιγαντιαία πολεμική επιχείρηση, την Operation Neptune??, που- ουσιαστικά- γκρέμισε το ναζιστικό τείχος στη δυτική Ευρώπη.

Οι ιστορίες όσων συμμετείχαν, πολλές και εντυπωσιακές. Προσωπικές περιπέτειες που σημάδεψαν μια ζωή και που ακόμα κάποιοι τις διηγούνται σαν παραμύθι. Μια από εκείνες τις ιστορίες είναι και του αλεξιπτωτιστή Τζον Στιλ. Διαβάστε.

Μια μέρα σαν αύριο, λοιπόν, και ο Αμερικανός Τζον Στιλ, αλεξιπτωτιστής του 505ου Συντάγματος Πεζικού Αλεξιπτωτιστών (82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία) έπεσε στη Νορμανδία. Πού το περίεργο;

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