ΑΑΔΕ: Κατέσχεσε 415.000 λαθραία τσιγάρα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Στα 85.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

Νέα επιτυχία στην μάχη κατά της εισαγωγής και διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, από την ΑΑΔΕ που κατάφερε να εντοπίσει και να κατασχέσει περισσότερα από 415.000 τσιγάρα.

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ κατέσχεσαν τα εκατοντάδες χιλιάδες τσιγάρα που επρόκειτο να εισαχθούν και διακινηθούν παράνομα στη χώρας μας, στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Εντοπίστηκαν κρυμμένα στις βαλίτσες - αποσκευές έντεκα επιβατών, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο.

Και οι έντεκα συνελήφθησαν άμεσα και προσήχθησαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα αμφιβόλου ποιότητας λαθραία τσιγάρα προορίζονταν για διάθεση στην εγχώρια αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να φτάνουν στα 85.000€.

Η σημαντική αυτή επιτυχία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συστηματικό σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Τα αποτελέσματά του αποτυπώνονται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG για τα παράνομα καπνικά προϊόντα, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγράφοντας –για δεύτερη συνεχή χρονιά– τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Πηγή: cnn.gr