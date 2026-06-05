Αλλάζει εργοφυσιολόγο η ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ προχωρά σε αλλαγή εργοφυσιολόγου εν όψει της νέας σεζόν.

Αυτό γιατί η συνεργασία με τον Δημήτρη Στεργιόπουλο δεν θα ανανεωθεί και έτσι η ομάδα κινείται προς την κατεύθυνση να βρει αντικαταστάτη και να καλύψει το κενό.

Ο Δημήτρης Στεργιόπουλος, διετέλεσε εργοφυσιολόγος των Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ από το 2016 ως τον Αύγουστο του 2020. Από τον Οκτώβρη του 2020 μέχρι το 2024 ήταν Εργοφυσιολόγος των Ακαδημιών της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ την τελευταία διετία ήταν Εργοφυσιολόγος της πρώτης ομάδας της Ένωσης.

Θυμίζουμε πως το τεχνικό τιμ της ΑΕΚ, θα ενισχυθεί γενικότερα το προσεχές διάστημα καθώς όπως αποκάλυψαν οι Σέρβοι θα προστεθούν δύο ακόμα πρόσωπα.