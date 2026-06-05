Η Ford γυρίζει στις ρίζες της με... νέο θρυλικό μοντέλο και όχι μόνο

Η Ford ετοιμάζεται να επιστρέψει πιο αποφασιστικά στις κατηγορίες όπου έχτισε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής της δύναμης.

Μέσα στην επόμενη τετραετία η εταιρεία θα παρουσιάσει πέντε νέα μοντέλα σε Ηνωμένο Βασίλειο και ηπειρωτική Ευρώπη, με τη νέα γκάμα να περιλαμβάνει και ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback, το οποίο ενδέχεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο το όνομα Fiesta.

Η στρατηγική της Ford επικεντρώνεται στις κατηγορίες B και C, δηλαδή στα πιο εμπορικά τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς, που αντιστοιχούν περίπου στο 80% των πωλήσεων. Τα νέα μοντέλα θα έχουν μήκος από 4 έως 4,65 μέτρα και θα επιχειρήσουν να καλύψουν το κενό που άφησε η αποχώρηση των Fiesta και Focus.

Στο νέο πλάνο περιλαμβάνονται ένα SUV με έμπνευση από το Bronco, ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback, ένα ηλεκτρικό crossover σε πλατφόρμα Renault και δύο ακόμη plug-in hybrid crossover, τα οποία φέρονται να συνδέονται με πιθανή συνεργασία με τη Geely.

Η Ford είχε κυριαρχήσει για χρόνια στην Ευρώπη με μοντέλα όπως το Fiesta και το Focus, όμως η κατάργησή τους και η στροφή του εργοστασίου της Κολωνίας στην παραγωγή των ηλεκτρικών Explorer και Capri άλλαξαν την εικόνα της στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία επιμένει ότι δεν εγκαταλείπει την Ευρώπη.

«Δεν θέλουμε απλώς να ανταγωνιστούμε. Ήρθαμε για να κερδίσουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ford Ευρώπης, Jim Baumbick, δίνοντας το στίγμα της νέας πορείας.

Ευρωπαϊκό Bronco από τη Βαλένθια

Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική θα έχει ένα συμπαγές SUV της οικογένειας Bronco, σχεδιασμένο ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Το μοντέλο αναμένεται να μπει στην παραγωγή το 2028 στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια, όπου θα κατασκευάζεται δίπλα στο Kuga.

Το νέο SUV αναμένεται να βασιστεί στην πλατφόρμα C2 της Ford και θα αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου της εταιρείας να μετατρέψει το Bronco από ένα μεμονωμένο off-road μοντέλο σε μια παγκόσμια οικογένεια αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον Baumbick, το ευρωπαϊκό Bronco θα κρατήσει τον χαρακτήρα και την εικόνα του αμερικανικού μοντέλου, αλλά θα είναι κατασκευασμένο στην Ευρώπη και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.