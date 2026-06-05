Έξαλλος ο Λιανός: «Χ…κα αν η λέξη “νικητής” ήταν σωστή για τον Σταύρο Φλώρο, χαλαρώστε λιγάκι»

Ο Γιώργος Λιανός ξέσπασε μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2 για τα σχόλια που έχουν γίνει σχετικά με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

«Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου, αυτό είναι το γενικότερο παράπονό μου. Μην κάνετε τα media, social media», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στα σχόλια που προκάλεσε η φράση του στο τελευταίο συμβούλιο του «Survivor», όταν χαρακτήρισε τον Σταύρο Φλώρο «νικητή του παιχνιδιού», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.





«Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Στο συμβούλιο είπα ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος και είπατε “αυτή η λέξη ήταν σωστή;”. Χε..στηκα αν ήταν σωστή ή όχι. Χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Ασχοληθείτε με άλλα πράγματα, αυτοί που είναι στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποί του», ανέφερε ο Γιώργος Λιάνος.

«Προτεραιότητα είναι το παιδί, ο Σταύρος, η υγεία του και η σωματική του ακεραιότητα. Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά είναι δεύτερης σημασίας. Ξέρω πόσο πολύ στεναχωρήθηκε ο Γιώργος και δεν θα ήμασταν άνθρωποι αν δεν στεναχωριόταν ο οποιοσδήποτε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο το πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά.



Δηλαδή, ο νικητής… Δεν είναι νικητής, κανένας δεν νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Και οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα απ’ όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, τίποτα δεν αξίζει σε κανέναν απ’ ότι συνέβη. Αυτά είναι μικρές παρατηρήσεις», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Πηγή: newsbeast.gr