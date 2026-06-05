Το «θαύμα» του Έβερεστ - Σέρπα επέζησε για 6 ημέρες στη «ζώνη του θανάτου» χωρίς εξοπλισμό και οξυγόνο

Η είδηση της διάσωσης ενός Νεπαλέζου σέρπα στο Έβερεστ, ενώ αγνοούνταν για 6 ημέρες και είχε θεωρηθεί νεκρός, κάνει από εχθές τον γύρο του κόσμου.

Ο 52χρονος ντόπιος οδηγός βουνού σέρπα Ντάουα, γνωστός και ως Χίλαρι Ντάουα, εντοπίστηκε ζωντανός από άλλους ορειβάτες σε ύψος 8.849 μέτρων, στην λεγόμενη «Ζώνη Θανάτου», ενώ σερνόταν προς τον κοντινότερο καταυλισμό βάσης, στους πρόποδες του βουνού.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του είχε αρχίσει χθες τις επιμνημόσυνες τελετές, πιστεύοντας ότι ο Ντάουα είχε αφήσει την τελευταία του ζωή στις πλαγιές του Έβερεστ.

Ο 52χρονος σέρπα – παρότι για 5 νύχτες και 6 ημέρες ήταν εκτεθειμένος στις ακραίες θερμοκρασίες του Έβερεστ, χωρίς επιπλέον οξυγόνο και εξοπλισμό - εντοπίστηκε ζωντανός και η διάσωσή του χαρακτηρίστηκε ως θαύμα.

Τώρα νοσηλεύεται στο Κατμαντού με πολύ σοβαρά κρυοπαγήματα αλλά η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ντάουα μετά την διάσωσή του, κάποια στιγμή - αφού χωρίστηκε από τον Πολωνό πελάτη που συνόδευε - γλίστρησε και έπεσε σε μια σχισμή κοντά στο στρατόπεδο βάσης 1, σε υψόμετρο περίπου 6.000 μέτρων.

Ο Ντάουα πέρασε δύομιση ημέρες μέσα στην παγωμένη σχισμή και κατάφερε να βγει 2 ημέρες αργότερα, χάρη σε μία μικρή χιονοστιβάδα. Ο σέρπα σύρθηκε πάνω στο φρέσκο χιόνι και ξαναβγήκε στο μονοπάτι.

Ο 52χρονος σέρπα επέζησε μέσα στην σχισμή χάρη σε ένα πακέτο μπισκότα που είχε μαζί του, τα οποία τα έτρωγε μαζί με χιόνι για να μην αφυδατωθεί ενώ, για να κρατηθεί ζεστός, ουρούσε πάνω του.

Όταν κατάφερε να βγει συνέχισε την κατάβαση και για άλλες 3 ημέρες ήταν μόνος στο βουνό, καθώς η ορειβατική περίοδος είχε τελειώσει.

Τον Ντάουα βρήκε χθες το πρωί μια ομάδα του Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), του οργανισμού που ασχολείται με τον καθαρισμό του βουνού.

«Από όσο γνωρίζω, κανείς δεν έχει επιβιώσει μόνος του σε αυτό το υψόμετρο στο Έβερεστ μέχρι στιγμής. Είναι θαύμα το ότι επέζησε για έξι ημέρες μόνος του και κατέβηκε ασφαλής. Νομίζω ότι πρέπει να έβρισκε καταφύγιο μέσα στις εγκαταλελειμμένες σκηνές για να είναι ασφαλής», είπε ο Πέμπα Σέρπα.

«Tο να επιβιώνεις τόσες μέρες στα βουνά αντιμετωπίζοντας τόσο σκληρές συνθήκες είναι απλώς θαύμα», δήλωσε στο AP ο σερπα Αγκ Τσέρινγκ, ηγετική προσωπικότητα στην κοινότητα.

Περισσότεροι από 1.000 ορειβάτες και οδηγοί, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, ανέβηκαν στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, με την κυβέρνηση να εκδίδει 494 άδειες.

Πέντε ορειβάτες και οδηγοί έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγή: iefimerida.gr