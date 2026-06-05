Η ΑΕΚ διαθέτει κανονικά ειδική αθλητική αναγνώριση

Με σημερινό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού βεβαιώνεται ότι η ΑΕΚ διαθέτει κανονικά αθλητική αναγνώριση.

Ένα θέμα που κινήθηκε υπογείως με στόχο να χάσει η ερασιτεχνική ΑΕΚ την ειδική αθλητική αναγνώρισή της από την ΓΓΑ και επετεύχθη στις 15 του περασμένου Μάη έχει αίσιο τέλος.

Η περιπέτεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να χάσουν προπονήσεις και αγώνες μεσούσης της αγωνιστικής σεζόν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας.

Η αρχική πρόθεση της Ερασιτεχνικής να κάνει ανάκληση της άρσης δεν ευοδώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι θα ήταν πιο χρονοβόρα και έτσι κατατέθηκαν εκ νέου όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ανάμεσά τους και γνωμοδότηση από πλευράς Περιφέρειας η οποία βεβαίωνε ότι το e-shop βρισκόταν στην ίδια διεύθυνση αλλά όχι στον ίδιο χώορ με το σωματείο.

Το άγχος και η αγωνία πολλών αθλητών, ευτυχώς τελειώνει σήμερα, όπως και οι βλέψεις ορισμένων να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να υφαρπάξουν χώρους και ώρες προπόνησης από την ΑΕΚ από αθλητικές εγκαταστάσεις.