Η CUPRA συνεχίζει να γιορτάζει τη δύναμη της μουσικής, αποτελώντας για μία ακόμη χρονιά τον ηλεκτρονικό παλμό του Primavera Sound της Βαρκελώνης μέσω του CUPRA Pulse.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του στο περσινό φεστιβάλ, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος επιστρέφει στο παραλιακό μέτωπο της Βαρκελώνης από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία open-air club με κορυφαίους καλλιτέχνες, απρόβλεπτες εμφανίσεις και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την τελευταία ημέρα.

Παράλληλα, η μάρκα συνεχίζει να εξερευνά τα συναισθήματα και τις τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα γενιά, σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτείται από την έλευση του CUPRA Raval, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ ως μέρος της εμπειρίας CUPRA Pulse.

Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Η CUPRA συνεχίζει να δημιουργεί συναισθηματικές και διαδραστικές εμπειρίες που εμπνέουν και συναρπάζουν το κοινό. Το CUPRA Pulse εκφράζει το αντισυμβατικό πνεύμα της μάρκας, μετατρέποντας την ηλεκτρονική μουσική σε μια πλήρως καθηλωτική εμπειρία.

Το CUPRA Pulse επιστρέφει στο Primavera Sound της Βαρκελώνης ως σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και ως ένας χώρος αφιερωμένος στην ανακάλυψη, την ελευθερία έκφρασης και τη διασκέδαση. Με δώδεκα ώρες καθημερινής ηλεκτρονικής μουσικής δίπλα στη θάλασσα, το CUPRA Pulse θα φιλοξενήσει ένα εντυπωσιακό line-up με τους The Avalanches, Brutalismus 3000, Hannah Diamond, Rustie και DJ Playero, μεταξύ πολλών ακόμη καλλιτεχνών. Παράλληλα, θα αναδείξει πρωτοποριακές δημιουργικές προτάσεις από καλλιτέχνες όπως οι Mina Galán, deBasement και Debit.

Η εμπειρία θα κορυφωθεί την τελευταία ημέρα, όταν ο Skrillex, υπό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο SONNY, θα αναλάβει την επιμέλεια της σκηνής CUPRA Pulse, παρουσιάζοντας μια ειδικά σχεδιασμένη επιλογή καλλιτεχνών που θα αποκαλυφθεί λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ.

Για πρώτη φορά, ο VIP rooftop χώρος του CUPRA Pulse θα φιλοξενήσει και το CUPRA Raval, ενσωματώνοντας το πνεύμα του πιο τολμηρού αστικού ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας στη συνολική εμπειρία του φεστιβάλ. Τη VIP εμπειρία εμπλουτίζουν μοναδικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η εξατομίκευση ενδυμάτων CUPRA σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια Pepa Salazar.

EΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΧΟ PRIMAVERA



Πέρα από το CUPRA Pulse, η CUPRA θα φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά μία από τις κεντρικές σκηνές του Primavera Sound στη Βαρκελώνη, υποδεχόμενη καλλιτέχνες όπως οι Rusowsky, PinkPantheress, Ralphie Choo και Oklou.

Στη σκηνή αυτή θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες εμφανίσεις κάθε βραδιάς, με τους ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, KI/KI και τη διεθνώς αναγνωρισμένη Peggy Gou, ενισχύοντας τη δέσμευση της CUPRA να στηρίζει τους καλλιτέχνες και τους ήχους που διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής, από τη Βαρκελώνη προς ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της συνολικής παρουσίας της στο φεστιβάλ, η CUPRA θα συνεργαστεί επίσης με το Radio Primavera Sound Barcelona, το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά από τον χώρο του φεστιβάλ, προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο και συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

Παράλληλα, η μάρκα ανανεώνει τη συνεργασία της με την Amazon Music, επεκτείνοντας την εμπειρία και πέρα από τον χώρο της διοργάνωσης. Το φεστιβάλ θα μεταδίδεται καθημερινά μέσω των Prime Video, Amazon Music App και του επίσημου καναλιού Amazon Music στο Twitch, με περίπου οκτώ ώρες ζωντανού προγράμματος ημερησίως, από τις 19:00 έως περίπου τις 03:00.

Οι μεταδόσεις θα περιλαμβάνουν ζωντανές εμφανίσεις, συνεντεύξεις καλλιτεχνών και αποκλειστικό παρασκήνιο από το φεστιβάλ.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Από την έναρξη της συνεργασίας τους, η CUPRA και το Primavera Sound μοιράζονται το ίδιο όραμα: να αμφισβητούν τα καθιερωμένα και να εμπνέουν μια νέα γενιά μέσα από το συναίσθημα, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό.

Με τα χρόνια, αυτή η συνεργασία εξελίχθηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από μια χορηγία, μετατρεπόμενη σε μια πλατφόρμα όπου η μουσική, το design και η κοινότητα συναντώνται μέσα από καθηλωτικές εμπειρίες όπως το CUPRA Pulse - έναν χώρο που δημιουργήθηκε για να χορεύεις, να ανακαλύπτεις και να συνδέεσαι.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η CUPRA ενισχύει τη σύνδεσή της με ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της προς τη Βαρκελώνη, ανεβάζοντας το συναίσθημα τόσο στον δρόμο όσο και πέρα από αυτόν.