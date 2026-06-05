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Ντάνι Καρβαχάλ: Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια για την Κόμο!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Μετά από 13 χρόνια γεμάτα επιτυχίες και τίτλους, ο Ντάνι Καρβαχάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», ο 34χρονος δεξιός μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα», έπειτα από μια απαιτητική σεζόν όπου οι τραυματισμοί τον έθεσαν εκτός αρχικής ενδεκάδας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο Καρβαχάλ έχει έρθει σε επαφή με τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος καθοδηγεί την Κόμο, με πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του το ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Ισπανός μπακ, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνει πίσω του μια σπουδαία πορεία με τη φανέλα του συλλόγου, κατακτώντας συνολικά 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι Champions League.

Ντάνι Καρβαχάλ: Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια για την Κόμο!