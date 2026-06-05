Ντάνι Καρβαχάλ: Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια για την Κόμο!

Μετά από 13 χρόνια γεμάτα επιτυχίες και τίτλους, ο Ντάνι Καρβαχάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», ο 34χρονος δεξιός μπακ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα», έπειτα από μια απαιτητική σεζόν όπου οι τραυματισμοί τον έθεσαν εκτός αρχικής ενδεκάδας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο Καρβαχάλ έχει έρθει σε επαφή με τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος καθοδηγεί την Κόμο, με πιθανό επόμενο σταθμό της καριέρας του το ιταλικό πρωτάθλημα.



Ο Ισπανός μπακ, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, αφήνει πίσω του μια σπουδαία πορεία με τη φανέλα του συλλόγου, κατακτώντας συνολικά 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων έξι Champions League.