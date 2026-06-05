Ανέλαβε την εθνική Σερβίας ο Βουγιασίνοβιτς, που παραμένει στη Βουλιαγμένη ως το 2031

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Βουλιαγμένης για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, η σερβική ομοσπονδία υδατοσφαίρισης ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Βλάντο Βουγιασίνοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ομοσπονδιακού τεχνικού.

Παράλληλα, ο 53χρονος προπονητής θα συνεχίσει κανονικά στην ομάδα του Λαιμού, όπου μάλιστα υπέγραψε τριετή επέκταση του συμβολαίου του ως το 2031! Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΝΟΒ, υπογραμμίζει ότι «... στηρίζει την ανάληψη καθηκόντων του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας για τις επόμενες δύο αγωνιστικές περιόδους, έως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η συνεργασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς να παραμένει προπονητής της ανδρικής ομάδας του ΝΟΒ έως τη λήξη του συμβολαίου του το 2031».

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την επέκταση της συνεργασίας μου με τον ΝΟΒ και ευχαριστώ τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη της. Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο για τη δυνατότητα που μου δίνει να βοηθήσω την Εθνική Ομάδα της χώρας μου για τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, συνεχίζοντας παράλληλα το έργο μας στη Βουλιαγμένη», τονίζει σε δήλωσή του ο 53χρονος τεχνικός.

Στην Εθνική Σερβίας, ο Βουγιασίνοβιτς, με την προσωπικότητα και τη φήμη που τον συνοδεύει από την εποχή της ένδοξης αγωνιστικής καριέρας του, καλείται να βάλει σε τάξη το... χάος που προκλήθηκε στους «πλάβι», μετά την εκλογή του Σλόμπονταν Σόρο στην προεδρία της ομοσπονδίας. Ακολούθησε η ρήξη με τον Ούρος Στεφάνοβιτς, τον τεχνικό που οδήγησε στη Σερβία στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η παραίτηση του τελευταίου και η ανοιχτή επιστολή έντεκα διεθνών παικτών, που ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αγωνιστούν ξανά με την εθνική, αν δεν αλλάξει η ηγεσία της ομοσπονδίας. Ο επίσημος λόγος του «διαζυγίου» με τον Στεφάνοβιτς ήταν η παράλληλη απασχόλησή του στη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, τη μεγάλη αντίπαλο της Νόβι Μπέογκραντ, η οποία είναι σαφές ότι ελέγχει πλέον την ομοσπονδία. Στην περίπτωση του Βουγιασίνοβιτς, η συνεργασία του με τη Βουλιαγμένη δεν αποτέλεσε κώλυμα...

Η εθνική Σερβίας έχει το καλοκαίρι υποχρεώσεις μόνο στους Μεσογειακούς Αγώνες, αφού αποκλείστηκε από την τελική φάση του World Cup. Οπως ανακοινώθηκε, η προετοιμασία θα αρχίσει στις 16 Ιουνίου, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι ο νέος ομοσπονδιακός δεν θα καλέσει «πρωτοκλασάτους» παίκτες, οπότε θα χρειαστεί χρόνος για να ξεκαθαρίσει αν και ποιοι από τους έντεκα «αντάρτες» θα τεθούν στη διάθεσή του για τις μελλοντικές υποχρεώσεις των «πλάβι».

Θεωρούμενος ως ένας από τους κορυφαίους πολίστες στον κόσμο τη δεκαετία του 2000, ο Βλάντο Βουγιασίνοβιτς κατέκτησε ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου με τη Σερβία/Μαυροβούνιο το 2005 στο Μόντρεαλ και τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Σε συλλογικό επίπεδο, φόρεσε το σκουφάκι της Πριμόριε Ριέκα, του Ερυθρού Αστέρα, της Μπαρτσελόνα, της Παρτιζάν, της Ρόμα και της Προ Ρέκο και, μεταξύ άλλων πανηγύρισε τέσσερα Champions League (τρία με τη Ρέκο και ένα με την Παρτιζάν), δύο LEN Trophy (με Μπαρτσελόνα και Παρτιζάν) και τρία Σούπερ Καπ Ευρώπης (δύο με την Προ Ρέκο και ένα με την Παρτιζάν). Ως προπονητής, εργάστηκε στην Παρτιζάν, την Προ Ρέκο, τη Νόβι Μπέογκραντ και από το 2022 βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, ενώ ήταν συνεργάτης του Ντέγιαν Σάβιτς για ένα μεγάλο μέρος της «χρυσής» εποχής της εθνικής Σερβίας, πανηγυρίζοντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στο Παγκόσμιο του 2015, στα Ευρωπαϊκά του 2014 και του 2016 και σε τέσσερα συνεχόμενα World League.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ