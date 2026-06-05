Όταν ο Ιραόλα έφτασε κοντά στον Παναθηναϊκό!

Το SDNA γράφει για τον νεοφερμένο τεχνικό της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα, τον οποίο είχε ξεχωρίσει το 2020 για τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Τσάβι Ρόκα, προκρίνοντας εν τέλει τον Ντάνι Πογιάτος.

Στα τέλη Μαΐου του 2020, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ενημέρωσε τον Γιώργο Δώνη ότι η συνεργασία των δύο πλευρών δεν θα συνεχιζόταν.

Ο τότε αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Τσάβι Ρόκα, είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εύρεση του διαδόχου του «Τρένου». Πριν καταλήξει τελικά στη λύση του Ντάνι Πογιάτος, είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Αντονι Ιραόλα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην ΑΕΚ Λάρνακας, χωρίς όμως ο τελευταίος να παραμείνει για μεγάλο διάστημα στη Μεγαλόνησο. Πάντως με την κυπριακή ομάδα κατέκτησε το Σούπερ Καπ που παραμένει ως ο μοναδικός τίτλος στην προπονητική καριέρα του.

Ο τότε νεαρός τεχνικός είχε ήδη αρχίσει να χτίζει τη φήμη του ως ανερχόμενη προπονητική προσωπικότητα στην Ιβηρική. Στη συνέχεια οδήγησε τη Μιραντές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας και αναζητούσε το επόμενο βήμα της καριέρας του.



Ήταν μια περίοδος αποφάσεων για τον Ιραόλα, καθώς αν και θεωρούνταν ήδη ένας από τους πλέον υποσχόμενους τεχνικούς της Ιβηρικής, ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή έκρινε πιο «ασφαλή» και εφικτή επιλογή τον Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει.



Αντίθετα, ο Βάσκος τεχνικός συνέχισε την ανοδική του πορεία στη Ράγιο Βαγιεκάνο, οδηγώντας την όχι μόνο στην άνοδο στη La Liga, αλλά και σε μια ιστορική πορεία έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.



Στη συνέχεια, η καριέρα του τον έφερε στην Μπόρνμουθ, όπου συνέχισε να διαπρέπει στην Premier League, πριν καταλήξει τελικά στον πάγκο της Λίβερπουλ.