Νίκη στο απόλυτο περιβάλλον του και η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Οι μεταμεσονύκτιες αντιδράσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για ένα ματς στο οποίο έχουμε τη νίκη ενός συστήματος και από την άλλη το θρίαμβο μιας νοοτροπίας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Μία ανακοίνωση κι από ένα βίντεο. Αυτός ήταν ο τρόπος που διάλεξαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, για να αντιδράσουν αρκετές ώρες μετά το... σόου του συστήματος στο ΣΕΦ. Εκεί όπου οι τρεις διαιτητές με την Τσαρούχα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, απλά εφάρμοσαν τα θέλω της ΕΟΚ του Λιόλιου.

Αμφότερες οι περιπτώσεις, ήταν ενδεικτικές μιας κατάστασης την οποία βιώνει το μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ για ώρες γινόταν χαμός με κοινή διαπίστωση όλων πως ευνοήθηκε στο ματς του ΣΕΦ, επέλεξε μία φάση. Αυτή του φάουλ-ανακάλυψη πάνω στον Φουρνιέ από τον Ναν. Βρέθηκε ένα νέο πλάνο λοιπόν, το οποίο έβαλαν σε αργή κίνηση και «παγωμένη» εικόνα στο σημείο που θεωρούν πως τους βολεύει.

Η λειτουργία της προπαγάνδας θεώρησε πως αυτό αποδεικνύει πως... υπήρξε φάουλ. Ενώ ούτε με τα τεχνάσματα της τεχνολογίας και την προβολή της εικόνας που θεώρησαν πως βολεύει, μπορεί κάποιος να πειστεί πως υπήρξε φάουλ. Αλλά εδώ μπαίνει ένα στοιχείο που ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Σε ένα ματς όπου από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι διαιτητές είχαν συγκεκριμένα κριτήρια, διαφορετικά για τα σφυρίγματα στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Ολυμπιακός εστίασε σε μία φάση. Σε επίπεδο προπαγάνδας, αυτό είναι ουσιαστικά η ακύρωση όλου του άλλου παιχνιδιού. Σε ένα επαναλαμβανόμενο «έγκλημα» αν επιχειρήσεις να στρέψεις την συζήτηση σε μια συγκεκριμένη στιγμή του, είναι ευκολότερο να παραπλανήσεις.

Προφανώς και δεν περίμενε κανείς ο Ολυμπιακός του «μέχρι τέλους», το σύστημα Λιόλιου και του «αθέμιτου ανταγωνισμού» που έγινε 25 εκατ. ευρώ από το κράτος, να παραδεχτεί πως ευνοήθηκε έστω σε μία φάση. Εδώ «πνίγουν» τη φωνή όλης της Ευρώπης, δεν θα το επιχειρούσαν με τις ίδιες ακριβώς μεθόδους για ένα ματς με τον Παναθηναϊκό;

Είναι όμως η απόλυτη διαπίστωση, της νοοτροπίας που πρεσβεύει το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού. Ακολουθώντας πιστά τη συλλογική λογική γύρω από τον αθλητισμό: Νίκησε και μη σε ενδιαφέρει το πώς. Μη σε νοιάζει αν στην πράξη είσαι το ευνοημένο πιόνι μιας κατάστασης. Πρέπει απλά να απολαύσεις την επιτυχία, με κάθε κόστος. Και μετά δικαιολογείς τα αδικαιολόγητα, με την επικοινωνιακή δύναμη που θα κάνει το άσπρο-μαύρο.

Το μπασκετικό σύστημα νίκησε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε ως νοοτροπία. Για αυτό και το χάρηκαν ακόμη περισσότερο οι φίλαθλοί του. Αυτοί που βλέποντας τη φάση στο γήπεδο, γελούσαν με το σφύριγμα. Ήρθε λοιπόν η ΚΑΕ, ώρες μετά, να παρουσιάσει τη φάση όπως θεώρησε πως τη βόλεψε. Χωρίς και πάλι να φαίνεται από πουθενά πως υπήρξε φάουλ. Φυσικά για τα φάουλ και τις βολές στα υπόλοιπα 39:59, ούτε αναφορά.

Kάπου εκεί ήρθε το βίντεο του «τριφυλλιού» για να εμφανίσει την αλήθεια. Αυτήν που αμέσως μετά το ματς και οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» ομολογούσαν. Συνολικά 18 φάσεις σφυρίχτηκαν ανάποδα από τα πιόνια του Λιόλιου και την παρέα της... βασίλισσας Τσαρούχα, που ευνόησαν ξεκάθαρα το σκάκι του Μπαρτζώκα. Όχι αυτού που έκανε δώρο στον Μητσοτάκη. Κι όλα αυτά σε ματς μίας κατοχής. Αθλητικής κατοχής. Όχι αυτής που ζει το ελληνικό μπάσκετ.

Όσο για την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή έκρυβε μια λεπτομέρεια σημαντική: Δεν αναφέρει πουθενά τον Ολυμπιακό. Γιατί απλούστατα γνωρίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι τα... χρήσιμα πιόνια ενός παιχνιδιού, το οποίο ξεπερνά τον αθλητισμό. Η ξεκάθαρη, αδιαμφισβήτητη, απροκάλυπτη εύνοιά τους, έχει σκοπό την τελική επιτυχία και ικανοποίηση του τμήματος. Προκειμένου να χαμογελούν οι Ολυμπιακοί και να μην είναι δυσαρεστημένοι.

Ουσιαστικά είναι μια κρατική... πρωτοβουλία. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα. Ένα κρατικό παιχνίδι στις πλάτες του Παναθηναϊκού και του κόσμου του. Επειδή αυτό βολεύει η πολιτική σκοπιμότητα. Την οποία ασπάστηκε και αγκάλιασε σφιχτά η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Απολαμβάνοντας τους καρπούς της, σε επίπεδο συστήματος, όσο και οικονομικά μέσω των χρημάτων για το ΣΕΦ.

Το μπάσκετ στην Ελλάδα, είναι πλέον το απόλυτο πεδίο άσκησης πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο σκοπός της εξυπηρετείται μέσω της εύνοιας και της επιτυχίας του Ολυμπιακού. Εκείνου που πριμοδοτεί για να φτιάξει γήπεδο, όπως δεν έκανε σε καμία άλλη ΚΑΕ. Εκείνου που ανέχεται να τον πηγαίνουν... με δεκανίκια προς τον τίτλο, χωρίς να παρεμβαίνει εδώ και μια τριετία. Εκείνου που τον υποδέχεται για να τον συγχαρεί, όπως δεν έκανε με καμία άλλη ομάδα. Ή έστω τμήμα, καθώς στο Μαξίμου δεν πήγε ούτε ο Παναθηναϊκός που πήρε την Euroleague το 2024, ούτε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός που πήρε το Conference League το ίδιο έτος.