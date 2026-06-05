Ανακοίνωσε τον Πατρίσιο Σικολά η ΑΕΚ

Η ομάδα χάντμπολ των ανδρών της ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου πίβοτ, Πατρίσιο Σικολά.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πατρίσιο Σικολά. Ο 24χρονος πίβοτ (01/03/2002), ύψους 1,88 μ. θα ενισχύσει τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο Σικολά ξεκίνησε την καριέρα του από την Renascimento do Uige της Ανγκόλας και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Interclube, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ της πατρίδας του. Κατέκτησε δε, δις το βραβείο του καλύτερου πίβοτ του πρωταθλήματος. Από το 2024 έως πρότινος αγωνιζόταν στην Povoa Andebol Club της Πορτογαλίας. Ο Σικολά είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ανγκόλας και συμμετείχε στο African Men’s Championship της Αιγύπτου το 2024, στο IFH Tournament στην Τουρκία και στο African Championship στη Ρουάντα φέτος, στο οποίο η Ανγκόλα κατέκτησε την 5η θέση.

Ο Σικολά μιλώντας στο aek.gr, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου, στην ΑΕΚ. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να γνωρίσω τους οπαδούς μας και να δώσω το 100% του εαυτού μου για την ομάδα. Θέλω να έχουμε μία αξιομνημόνευτη σεζόν».

Πατρίσιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»