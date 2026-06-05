Ανατροπή στην Καλλιθέα: Οι Αιγύπτοι δεν ήταν διαρρήκτες - Τους βρήκε σε στάση λεωφορείου και τους επιτέθηκε με ρόπαλο

Νέα στοιχεία προέκυψαν αναφορικά με την υπόθεση του άνδρα στην Καλλιθέα, που επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ σε δύο άτομα που μπήκαν στο σπίτι του.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενή από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία, με την σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες το κτίριο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα ενημέρωσε τον σύζυγό της για τα δύο άτομα που βγάζουν φωτογραφίες την πολυκατοικία, ο οποίος και πήρε το ρόπαλο από το οδοντιατρείο του για να τους κυνηγήσει.

Ο οδοντίατρος βγήκε στο δρόμο με το ρόπαλο στο χέρι και εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενή από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να μεταφέρεται τραυματίας στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα.

Πηγή: iefimerida.gr