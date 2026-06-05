ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: «Προσηλωμένη στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος»

Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Αναλυτικά:

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση ενός οργανισμού ή μιας ημέρας. Είναι συλλογική ευθύνη και καθημερινή επιλογή. Κάθε μικρή πράξη, κάθε πιο βιώσιμη συνήθεια και κάθε υπεύθυνη απόφαση συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κόσμου που αξίζει να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

Στο περιβάλλον, οι παραβάσεις είναι εμφανείς.

Η υπερβολική χρήση πλαστικού.

Η σπατάλη ενέργειας.

Η ρύπανση.

Οι συνέπειές τους δεν επηρεάζουν μόνο το σήμερα, αλλά και το μέλλον μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΠΑΕ ΑΕΚ παραμένει προσηλωμένη στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενίσχυση πρακτικών βιωσιμότητας που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Protect the Game. Protect the Planet.