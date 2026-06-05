Νίκολιτς 2029!

Οριστική η συμφωνία ΑΕΚ - Μαρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Ένωση μέχρι το 2029.

Αυτό που απομένει πλέον για να επισφραγιστεί και τυπικά η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο είναι να πέσουν οι υπογραφές κάτι που αναμένεται να συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι και κατάφερε να οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τους 8 του Conference League, είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Πλέον με την επέκταση της συνεργασίας η Ένωση τον δένει στον κιτρινόμαυρο πάγκο για τρία ακόμα χρόνια.

Η συμφωνία έχει προφανώς τη σφραγίδα του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος κατάφερε δώσει τα χέρια με τον Σέρβο τεχνικό αφού ικανοποίησε τα θέλω του. Πρέπει να πούμε εδώ πως η επέκταση της συνεργασίας ήταν θέλημα και του ίδιου του Νίκολιτς ο οποίος έχει δεθεί με την ομάδα και το πρότζεκτ το οποίο τρέχουν μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα με απόλυτη επιτυχία στοχεύοντας να πάνε την ΑΕΚ μαζί στο επόμενο επίπεδο του Champions League.

