Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Κλειστή μάχη στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL

Ανάλυση και προγνωστικά για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.

Stoiximan GBL τελικοί, πράξη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός επισκέπτεται το Τ-Center όπου θα βρει απέναντι του έναν Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει πλέον να διαχειριστεί το μεγάλο “πρέπει” της νίκης.



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Όπως αναμενόταν, οι ελληνικοί τελικοί δεν μας απογοήτευσαν. Δεν το έχουν κάνει σχεδόν ποτέ. Ένταση, πάθος, τόνοι συναισθημάτων και μια αμφίρροπη αναμέτρηση που κρίθηκε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 βασιζόμενος στην κυριαρχία του στο κομμάτι των ριμπάουντ και των κατοχών. Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του, έδειξε ότι παρά τις σοβαρές απουσίες του θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή βάζοντας δύσκολα στον πρωταθλητή Ευρώπης.



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Οι πράσινοι θα επενδύσουν απόψε στην εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου του πρώτου τελικού. Το κλειδί για αυτούς είναι η μετατροπή του μειονεκτήματος της έλλειψης μεγέθους, σε πλεονέκτημα. Τα γρήγορα σχήματα και η αποτελεσματικότητα στην περιφερειακή εκτέλεση η οποία μπορεί να ανοίξει τις αποστάσεις στην ερυθρόλευκη άμυνα στο μισό γήπεδο, θα είναι η βάση. Σαφέστατα απαιτείται μια πιο παραγωγική βραδιά από τον Χέις-Ντέιβις που ήταν αρκετά άστοχος στον πρώτο τελικό και ισορροπία στη μάχη των ριμπάουντ.



Mission… δεύτερου τελικού στην Stoiximan!

Ο Ολυμπιακός πέρασε τον σκόπελο του πρώτου παιχνιδιού και τώρα πηγαίνει για το αποφασιστικό χτύπημα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπορεί να αποτελέσει πυλώνα του ερυθρόλευκου πλάνου, δίνοντας έξτρα κατοχές με την ικανότητα του στο ριμπάουντ και βοηθώντας στο δημιουργικό κομμάτι ως εναλλακτική πηγή playmaking, από το ψηλό ή το χαμηλό ποστ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ελπίζει ότι θα σουτάρει καλύτερα απόψε από την περίμετρο, ώστε να βάλει πίεση στον αντίπαλο.

Πάμε για μια δυνατή, κλειστή μάχη με τις δύο ομάδες να είναι πιο παραγωγικές σε σχέση με το ματς της Τετάρτης. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ανοίξει τον ρυθμό ενώ ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στην εκτέλεση λεπτομερειών στο μισό γήπεδο. Όλα ανοιχτά.

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* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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