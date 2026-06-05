Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα, μίας εκ των κορυφαίων Ελληνίδων κεντρικών -αυτή τη στιγμή- στο ελληνικό βόλεϊ.

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για την απόκτηση της Τσιόγκα: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ανδρομάχη Τσιόγκα. Η διεθνής κεντρική (3/11/2001, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, η Ανδρομάχη Τσιόγκα αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας, με τον οποίο έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί και σε ΠΑΟΚ (2023-25, 2018-22), Λαμία και Ποσειδώνα Βέροιας.

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Α.Ο. Θήρας

2023-25 ΠΑΟΚ

2023 Γ.Σ. Λαμίας

2018-22 ΠΑΟΚ

2015-18 Ποσειδώνας Βέροιας».

Δείτε την ανακοίνωση: