Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» για την απόκτηση της Τσιόγκα: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ανδρομάχη Τσιόγκα. Η διεθνής κεντρική (3/11/2001, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.
Την περασμένη σεζόν, η Ανδρομάχη Τσιόγκα αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας, με τον οποίο έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί και σε ΠΑΟΚ (2023-25, 2018-22), Λαμία και Ποσειδώνα Βέροιας.
Προηγούμενες ομάδες:
2025-26 Α.Ο. Θήρας
2023-25 ΠΑΟΚ
2023 Γ.Σ. Λαμίας
2018-22 ΠΑΟΚ
2015-18 Ποσειδώνας Βέροιας».
Δείτε την ανακοίνωση: