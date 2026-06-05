Ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον Σαραγόσα ο Πανσερραϊκός

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ζεράρ Σαραγόσα γνωστοποίησε επίσημα ο Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της σερραϊκής ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ζεράρ Σαραγόσα, σε εξαιρετικό κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και εργάστηκε με επαγγελματισμό, αφοσίωση και πάθος συμβάλλοντας καθοριστικά στην όλη προσπάθεια.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας.

Στο ποδόσφαιρο οι δρόμοι συχνά χωρίζουν, χωρίς όμως να κλείνουν οριστικά».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαραγόσα:

«Αγαπητή οικογένεια του Πανσερραϊκού,

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που τα λόγια δεν είναι αρκετά, και αυτή είναι μία από αυτές.

Καθώς αποχαιρετώ τον σύλλογο, το κάνω με την καρδιά μου γεμάτη ευγνωμοσύνη και περηφάνια. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε έναν σύλλογο με ιστορία, πάθος και ταυτότητα, αλλά πάνω απ’ όλα γνώρισα ανθρώπους που με υποδέχθηκαν με ζεστασιά, σεβασμό και αγάπη. Μαζί ζήσαμε αξέχαστες στιγμές, πανηγυρίσαμε νίκες, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και παλέψαμε δίπλα-δίπλα σε κάθε βήμα της διαδρομής. Στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές, ήσασταν πάντα εκεί, στηρίζοντας την ομάδα με απίστευτο πάθος και αφοσίωση.

Στους φιλάθλους μας θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ για κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε χειροκρότημα και κάθε έκφραση στήριξης. Με κάνατε να νιώσω μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από το ποδόσφαιρο. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου.

Δεν μπορώ επίσης να παραλείψω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τους ποδοσφαιριστές και το επιτελείο για τη δέσμευση, τον επαγγελματισμό και την εμπιστοσύνη τους. Ήταν πραγματικά προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σας.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Πρόεδρο Τάσο Καζία για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του από την πρώτη στιγμή. Ειλικρινά τον ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέρος αυτού του συλλόγου και της πορείας του.

Αποχωρώ με υπέροχες αναμνήσεις, φιλίες ζωής και απεριόριστο σεβασμό για αυτόν τον σύλλογο, αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της. Παρότι το δικό μου κεφάλαιο εδώ ολοκληρώνεται, ο Πανσερραϊκός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Αυτό δεν είναι ένα οριστικό αντίο.

Το ποδόσφαιρο έχει τον τρόπο να φέρνει ξανά κοντά τους ανθρώπους και, όπου κι αν με οδηγήσει η πορεία μου, θα παρακολουθώ πάντα τον Πανσερραϊκό με αγάπη, περηφάνια και ευγνωμοσύνη.

Εύχομαι στον Πανσερραϊκό και σε όλους σας μόνο επιτυχίες, ευτυχία και πολλές μεγάλες στιγμές τα επόμενα χρόνια.

Με ειλικρινή ευγνωμοσύνη,

Gerard Zaragoza».