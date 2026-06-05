Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό δυστύχημα στην Καλλιθέα με τον νεκρό αναβάτη μηχανής

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις 22:00 χθες το βράδυ, όταν ο 28χρονος οδηγός μηχανής κινείται επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα. Στο πρώτο βίντεο, από το τροχαίο δυστύχημα, φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα και παρασέρνει την ηλικιωμένη γυναίκα που επιχειρεί να περάσει την διάβαση πεζών.
Στο πλάνο η γυναίκα φαίνεται να περνά κάθετα το δρόμο από διάβαση πεζών, και αμέσως μετά την παράσυρση να σωριάζεται στο έδαφος.
Η ηλικιωμένη πέφτει στον δρόμο και περαστικοί τρέχουν να την βοηθήσουν.
Ο 28χρονος αναβάτης σύρθηκε στο δρόμο για μερικά μέτρα και «καρφώθηκε» σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.
Πηγή: in.gr